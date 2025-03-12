Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • O que acordo de cessar-fogo aceito pela Ucrânia revela sobre Trump
Mundo

O que acordo de cessar-fogo aceito pela Ucrânia revela sobre Trump

O fato de ambos os países terem conseguido progredir após uma reunião tumultuada na Casa Branca sugere que Trump está sempre aberto a novas negociações.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

12 mar 2025 às 07:43

Publicado em 12 de Março de 2025 às 07:43

Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
Ainda não é exatamente um grande avanço, pois há pela frente um longo caminho a se percorrer até uma paz duradoura. Mas o acordo de terça-feira (11/03) entre os Estados Unidos e a Ucrânia sobre uma proposta de cessar-fogo temporário na guerra com a Rússia representa uma mudança de rumo notável.
Há apenas uma semana, os EUA suspenderam a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia após o caótico encontro entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump na Casa Branca poucos dias antes.
O fato de diplomatas americanos e ucranianos terem conseguido melhorar as relações e traçar um caminho mostra como Trump, apesar de sua aparente arrogância e disposição para insultar os outros, sempre parece aberto a novas negociações.
Para o presidente americano, arrogância e intimidação costumam ser parte fundamental do processo de negociação.
Mas uma estratégia que envolve um turbilhão de ameaças e concessões públicas não vem sem riscos — como ficou evidente para mais de 60% dos americanos com investimentos no mercado de ações dos EUA nas últimas semanas.
Os principais índices de ações continuaram caindo na terça-feira depois que Trump intensificou sua guerra de palavras — e tarifas — com o Canadá, o maior parceiro comercial dos EUA.
Em uma postagem agressiva em sua conta no Truth Social, Trump disse que dobraria as tarifas iminentes sobre o aço e o alumínio canadenses em resposta a uma sobretaxa canadense planejada sobre eletricidade destinada aos Estados do norte dos EUA.
Ele repetiu que o Canadá se tornar um Estado dos EUA é a "única coisa que faz sentido".
O estilo agressivo produziu resultados em poucas horas — o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, recuou da sobretaxa de energia por enquanto, e então Trump disse que não dobraria mais as tarifas de 25% que entrariam em vigor na quarta-feira (12/03).
Mas a disputa comercial em andamento apagou trilhões de dólares em riqueza do mercado de ações dos EUA. E ainda há a perspectiva de mais tarifas contra o Canadá e outros parceiros comerciais dos EUA no mês que vem.
Enquanto isso, apesar da Ucrânia ter aceitado uma trégua temporária se a Rússia fizer sua parte, ainda não há sinal de um acordo que daria aos EUA uma parte das futuras receitas de mineração da Ucrânia.
Trump deixou claro o quanto quer isso — mas o acordo pode ser um obstáculo no futuro nas negociações de paz na região.
Ainda não há indicação se a Rússia aceitará a proposta de cessar-fogo de 30 dias. Também não está claro o que a equipe de Trump está disposta a fazer para convencer Vladimir Putin a dizer sim.
O mesmo manual de negociações funcionará? Ou Trump terá que encontrar outra ferramenta em seu kit de negociação?
No entanto, há um claro progresso em direção à promessa de Trump — repetida durante grande parte da campanha presidencial do ano passado — de que ele é o líder mundial que pode acabar com a guerra depois de três anos.
Ele escolheu realizar uma estratégia de alto risco, onde o sucesso pode significar paz e prosperidade. O preço do fracasso, no entanto, será medido em vidas perdidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados