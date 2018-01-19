O que acontece se o governo dos EUA paralisar nesta sexta-feira?

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Reprodução/Twitter

Diante da dificuldade em encontrar em um consenso orçamentário no Congresso americano, o governo dos Estados Unidos pode paralisar, num processo chamado de "shutdown". Milhares de trabalhadores do serviço público dos Estados Unidos podem entrar de licença a partir desta sexta-feira. Parte dos que trabalham, considerados "essenciais", ficam sem remuneração. Isso pode gerar consequências graves: funcionários dos serviços de inteligência não trabalharão mesmo com as tensões elevadas com a Coreia do Norte. Importantes pesquisas de saúde pública serão interrompidas. Veteranos militares assistiriam, impotentes, seus processos de pedido auxílio suspensos.

J. David Cox, presidente da Federação Americana de Funcionários do Governo, afirmou que paralisações podem ter impactos dramáticos se os cargos ficaram vazios. Quanto mais tempo o desligamento durar, diz ele, pior fica.

No caso de uma paralisação, menos da metade dos 2 milhões de trabalhadores federais seriam forçados a deixar o serviço se o governo Trump seguir as regras usadas por antecessores como Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton e Barack Obama. Alguns setores, como Serviço de Correios e os militares, ficam isentos de licenças.

Ainda assim, paralisações parciais podem custar caro. Em 2013, quando áreas do governo federal ficaram suspensas por mais de duas semanas, 850 mil funcionários públicos ficaram de licença, o que cusou ao governo 6,6 milhões dias de trabalho e mais de US$ 2,5 bilhões em perda de produtividade e pagamentos e benefícios para os trabalhadores.

Veja como ficou o cenário na época, que pode se repetir:

IMPOSTOS: O Serviço Interno de Receita deixou 90% de sua equipe em licença, segundo o Centro para Progresso Americano. Cerca de US$ 4 bilhões em receitas fiscais foram atrasadas, segundo o Gabinete de Gestão e Orçamento (OMB, em inglês).

JUDICIÁRIO: Tribunais federais, incluindo a Corte Suprema, abriram. O Gabinete Administrativo dos Tribunais Americanos disse que cortes federais conseguiriam sobreviver normalmente por três semanas sem financiamento.

SAÚDE: Centenas de pacientes não puderam se inscrever para triagens clínicas nos Institutos Nacionais de Saúde, segundo o OMB. No entanto, adesões ao recém-criado Obamacare, plano de acesso à saúde pública do ex-presidente Barack Obama, começaram como planejadas, bem como ao Medicare, voltado a idosos. Um programa do Centro Americano para Controle e Prevenção de Doenças para rastrear surtos de gripes foi interrompido.

PREVIDÊNCIA SOCIAL: Previdências e auxílios a deficientes foram emitidos sem alteração nas datas de pagamento e as agências ficaram abertas, ainda que com serviços limitados. Houve atrasos no processo de revisão de novos pedidos dos benefícios.

EXÉRCITO: Todo o contingente militar continuou a postos, mas cerca de metade dos 800 mil funcionários civis do Departamento de Defesa foram colocados sob licença não-remunerada. Quase todos foram reconvocados em uma semana de paralisação, após o órgão implementar o Ato de Pagamento ao Exército, que tinha sido recém-aprovado pelo Congresso.

EMPRÉSTIMOS: O processamento de hipotecas e outros empréstimos foi atrasado quando credores não puderam acessar os serviços do governo como rendimentos e número de verificação de previdência social. A Administração de Pequenos Negócios não pôde procesar cerca de 700 inscrições para US$ 140 milhões em crédito até o fim do shutdown, segundo o Gabinete Orçamentário do Congresso.

INTELIGÊNCIA: A força de trabalho de 17 agências de inteligência americanas seriam reduzidas parcialmente, segundo fontes próximas com procedimentos de contingência. Uma autoridade, sob condição de anonimato, afirmou que os funcionários considerados essenciais continuam a postos, sem expectativa de pagamento.

CORREIOS: As entregas do Serviço de Correios funcionaram normalmente, pois o órgão não recebe impostos pelas operações do dia-a-dia e depende dos rendimentos de selos e outras taxas. Os 500 mil funcionários dos Serviço de Correios ficam isentos de licença.

TRÂNSITO: Viajantes de vias aéreas e ferroviárias não sentiram grande impacto porque agentes de segurança e controladores do tráfego aéreo trabalharam. O processamento de passaportes continuou, mas com atrasos, já que as operações são financiadas por tarifas e dinheiro pelo Congresso.

CRIANÇAS: Seis programas do Head Start  programa do Departamento de Saúde que fornece educação infantil a crianças pobres  em operação em Alabama, Connecticut, Flórida, Geórgia, Mississipi e Carolina do Sul, servindo cerca de 6.300 crianças foram fechados por nove dias antes de reabrir com dinheiro concedido por filantropos, segundo o OMB.

VETERANOS: Os serviços do Departamento de Assuntos de Veteranos continuaram, incluindo a operação de hospitais.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA: Os inspetores de carne do Departamento de Agricultura ficaram em seus cargos. Relatórios estatísticos suspenderam as publicações. O site do órgão ficou fora do ar, com uma mensagem explicando a paralisação.

PARQUES NACIONAIS: Os parques nacionais fecharam e visitores que pernoitavam receberam dois dias para sair, resultando numa perda de 750 mil visitores diários, segundo registros da Associação de Conservação de Parques Nacionais. Segundo o Serviço de Parques Nacionais, foi um perda acumulada de US$ 500 milhões em visitas.