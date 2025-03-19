O que 9 meses no espaço fazem ao corpo humano

Crédito: Getty Images

Passar um tempo no espaço e ter uma vista incomparável do planeta Terra é uma experiência com que muitos sonham.

Mas o corpo humano evoluiu para funcionar na gravidade da Terra. Então, pode levar anos para se recuperar totalmente do tempo passado na ausência de peso do espaço

Agora, sua recuperação começa.

"O espaço é de longe o ambiente mais extremo que os humanos já encontraram e simplesmente não evoluímos para lidar com as condições extremas", diz Damian Bailey, que estuda fisiologia humana na Universidade de South Wales, no Reino Unido.

Entrar no espaço muda o corpo humano — e, inicialmente, isso parece incrível.

"Parece que o corpo teve uma folga", diz o astronauta Tim Peake, que foi para a ISS em 2015.

"Seu coração ganha um pouco de 'folga'. Seus músculos e ossos ganham uma folga. Você está flutuando pela estação espacial neste maravilhoso ambiente de gravidade zero ."

Imagine passar semanas descansando na cama e nunca ter que se levantar — esta é, na verdade, uma técnica que os cientistas usam para investigar o impacto da gravidade zero — e você pode começar a entender os efeitos de passar tanto tempo no espaço.

Suni Williams demonstrou alívio e alegria em seu retorno à Terra Crédito: NASA

Mas, quando se trata de músculos, é um caso de usá-los ou perdê-los.

Até mesmo o simples ato de ficar parado usa músculos do corpo todo para manter uma pessoa ereta. E isso não está acontecendo na microgravidade a bordo da ISS.

A força muscular assume um significado diferente quando tudo é praticamente sem peso.

'Envelhecimento acelerado'

O coração e os vasos sanguíneos também têm uma vida mais fácil, porque não precisam mais bombear sangue contra a gravidade — e começam a enfraquecer.

Os ossos também ficam mais fracos e quebradiços.

Deve haver um equilíbrio entre as células que eliminam o osso velho e aquelas que fazem o novo.

Mas esse equilíbrio é interrompido sem o feedback e a resistência de trabalhar contra a gravidade.

"Todo mês, cerca de 1% dos ossos e músculos murcharam — é um envelhecimento acelerado", diz Bailey.

E isso se torna aparente no retorno à Terra, como ficou claro quando os astronautas precisaram de apoio para tirar seus corpos da cápsula e subir em uma maca.

É por tudo isso que os astronautas vão para o espaço em ótimas condições físicas.

Então, sua rotina diária envolve duas horas de exercícios — uma combinação de esteira, bicicleta ergométrica e pesos — para manter o máximo possível de saúde muscular e óssea.

E agora, Suni e Butch começarão um intenso programa de treinamento de exercícios para se recuperar.

"Provavelmente levará alguns meses para eles ganharem massa muscular", diz Helen Sharman, a primeira britânica no espaço.

A massa óssea pode levar "alguns anos" até se recuperar — mas mesmo assim, há "mudanças sutis no tipo de osso que reconstruímos após retornar à Terra que podem nunca retornar ao normal".

Mas isso é apenas músculo e osso — e o espaço muda o corpo todo.

Até mesmo os tipos de bactérias boas que vivem em nós — o microbioma — são alterados.

Os fluidos no corpo também mudam na microgravidade.

Em vez de ser puxado para baixo em direção às pernas como na Terra, o fluido sobe em direção ao peito e ao rosto.

Um rosto inchado é uma das primeiras mudanças perceptíveis no corpo.

Mas isso também pode levar ao inchaço no cérebro e mudanças no olho, incluindo no nervo óptico, retina e até mesmo no formato do olho.

E essa "síndrome neuro-ocular associada ao voo espacial" pode levar à visão turva e danos potencialmente irreversíveis.

A microgravidade também distorce o sistema vestibular, que é como você se equilibra e sente qual é o caminho para cima.

No espaço, não há para cima, para baixo ou para os lados.

Pode ser desorientador quando você sobe ao espaço — e, novamente, quando você retorna à Terra.

"Aquela fase inicial de parar de sentir tontura, de recuperar o equilíbrio e ter força para andar normalmente, isso dura apenas dois ou três dias", diz Tim Peake.