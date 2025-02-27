O perturbador caso de jovem que matou a família e planejou ataque a escola na Inglaterra

Nicholas Prosper postou um vídeo fazendo alusão a uma aparente obsessão por um personagem infantil de videogame Crédito: Reprodução / YouTube

Quando a polícia prendeu Nicholas Prosper, de 18 anos, em uma manhã de sexta-feira em setembro do ano passado, em Luton, no sudeste da Inglaterra, ele já havia matado a mãe, o irmão e a irmã — e planejava cometer um ataque a tiros na sua antiga escola primária.

Mas, afinal, quem é ele, que sabemos sobre seu passado, e que perguntas permanecem sem resposta?

Prosper morava em um conjunto habitacional com a mãe, Juliana, e dois de seus irmãos mais novos, Kyle e Giselle, em Marsh Farm, em Luton.

Alerta: esta reportagem contém detalhes perturbadores

Juliana Falcon, de 48 anos; Kyle Prosper, de 16, e Giselle Prosper, de 13, foram encontrados mortos dentro de casa, em Luton, em setembro Crédito: Imagens cedidas

A polícia foi chamada para atender a uma reclamação de distúrbio em um apartamento do conjunto habitacional de Marsh Farm, em Luton Crédito: PA Media

Na madrugada de sexta-feira, 13 de setembro, Prosper matou todos eles a tiros. Cada um deles tinha ferimentos de bala na cabeça, de acordo com a investigação judicial.

A polícia, que foi até o local para atender uma reclamação de distúrbio, prendeu Prosper antes de encontrar uma espingarda carregada e mais de 30 cartuchos em um arbusto.

Na primeira audiência dele perante o tribunal, seu pai, Ray Prosper, gritou: "Eu ainda amo você, filho. Não é sua culpa, ok?", e depois chorou.

Na segunda-feira (24/2), Prosper se declarou culpado dos assassinatos. Desde então, a polícia confirmou que ele pretendia realizar um ataque na escola primária católica St Joseph, em Luton.

Homenagens na forma de flores foram deixadas no local após a descoberta dos corpos da mãe, do irmão e da irmã de Prosper Crédito: PA Media

Prosper não tinha passagem pela instituição de saúde mental local.

Poucos detalhes foram divulgados durante a audiência de 10 minutos no tribunal, mas o histórico de Prosper na internet — analisado pela BBC — revela um quadro preocupante.

Um site do qual ele parecia ser um usuário frequente apresentava vídeos dos momentos finais de pessoas.

Ele também parecia ter interesse em ataques a tiros, incluindo o massacre de 1999 na Columbine High School.

Ele foi banido desse site depois de fazer comentários de natureza pedófila, e ter admitido assistir até mesmo um notório vídeo de abuso sexual infantil

No entanto, ele não foi acusado de possuir qualquer material deste tipo.

Nicholas Prosper havia planejado um massacre em sua antiga escola primária Crédito: BBC

Talvez ainda mais perturbadora tenha sido a aparente obsessão crescente de Prosper por uma personagem infantil chamada Clementine, do videogame The Walking Dead.

Em um vídeo publicado após os assassinatos, ele disse à câmera: "Eu sou o escolhido; escolhido por Clementine. Sou guiado como os cristãos são guiados por Jesus Cristo".

Tanto Prosper quanto seu irmão Kyle frequentaram a escola católica Cardinal Newman, que descreveu Kyle como um "ex-aluno muito querido... conhecido por sua bondade e por ser simplesmente 'um amigo brilhante' para muitos de seus colegas".

Diante das revelações de que Prosper estava planejando um ataque a tiros, a escola disse que queria "garantir à nossa comunidade que a segurança, o bem-estar e a felicidade dos alunos e funcionários da nossa escola sempre serão nossa prioridade número um, e isso nunca será comprometido".

"A segurança na escola é constantemente revista e monitorada, e isso nos dá a garantia de que as medidas que temos em vigor são robustas e eficazes", acrescentou.

Não se sabe se havia alguma preocupação comportamental em relação a Prosper; se ele recebia algum apoio adicional, ou se estava sob um programa de educação, saúde e cuidados especiais.

A sentença de Nicholas Prosper vai ser anunciada na próxima semana Crédito: Bedfordshire Police

Hazel Simmons, líder trabalhista do Luton Borough Council, a autoridade local, afirmou: "Quando ouvimos a revelação de que ele planejava causar mais danos após os terríveis assassinatos, ficamos chocados, tristes e preocupados".

Ela disse ter recebido e-mails de alguns pais de alunos da escola St Joseph preocupados.

"Obviamente, não posso imaginar como os pais e a escola devem estar se sentindo no momento, e posso assegurar a eles que vamos fazer tudo o que pudermos para trabalhar com eles em relação à segurança da escola, e qualquer outra ajuda de que precisem neste momento", ela acrescentou.

Simmons acrescentou que não sabia se a família era conhecida pela autoridade local por ter problemas.

As escolas de Luton já haviam sido solicitadas a revisar a segurança após um ataque fatal com faca em uma escola em Sheffield, mas a autoridade local pediu que fosse realizada uma nova revisão após o caso de Prosper.

A sentença de Prosper vai ser anunciada ao longo de dois dias na próxima semana, durante os quais muitos outros detalhes serão divulgados.

O que já está claro é que as ações dele destruíram uma família.