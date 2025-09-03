Mundo

O papel que pode dar a 'The Rock' sua primeira indicação ao Oscar: 'Uma revelação'

Atuação de Dwayne Johnson em 'Coração de Lutador' despertou elogios em críticas de cinema

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:25

Johnson e Emily Blunt interpretam um casal no filme. Blunt será a namorada de Kerr, protagonista da história Crédito: A24

O ator americano Dwayne "The Rock" Johnson disse que tinha um forte desejo de fazer um filme diferente, depois de anos sendo rotulado como um astro de filmes de ação.

O ator de 53 anos pode receber sua primeira indicação ao Oscar pelo seu papel em The Smashing Machine (Coração de Lutador, nome do filme em português), que acaba de estrear no Festival de Cinema de Veneza.

Johnson afirmou que interpretar o lutador de UFC Mark Kerr no filme "sem dúvida, mudou a minha vida", e que essa transformação era algo que ele "realmente queria fazer".

"Até agora, até ter essa oportunidade, eu tinha medo ir fundo, de ser intenso e ser autêntico", disse aos jornalistas.

Johnson é conhecido pelos seus papeis em filmes com grande orçamento, como Jumanji, San Andreas, Adão Negro, Moana, Baywatch e da franquia de Velozes e Furiosos.

Em Coração de Lutador, dirigido por Benny Safdie, Johnson reencontra sua colega de elenco em Jungle Cruise, Emily Blunt, que interpreta Dawn Staples, a namorada de Kerr.

A trajetória da carreira de Crédito: Getty Images

Ao ser questionado sobre sua motivação para aceitar o papel, Johnson disse que queria fazer isso "há muito tempo".

"Quando você está em Hollywood, tudo gira em torno da bilheteria, e você corre atrás dela. A bilheteria na nossa indústria pode ser avassaladora. Ela pode te enquadrar e te rotular: 'este é o seu caminho, é isso que você faz, é isso que as pessoas querem que você seja, e é isso que Hollywood quer que você seja'", afirmou.

"E eu entendi isso, fiz esse tipo de filme, gostei deles e me diverti. Alguns eram muito bons e tiveram sucesso, outros nem tanto. Mas acho que me dei conta que eu tinha um desejo forte e uma voz que me dizia 'e se houver mais? E se eu puder?'. Às vezes, é difícil saber do que você é capaz quando já foi colocado em um rótulo. Será que eu consigo fazer isso? Sinto que sim. Mas, às vezes, é preciso que as pessoas que você ama e respeita digam: 'sim, você pode'."

Johnson, conhecido como The Rock por seus primeiros anos na luta livre, acrescentou que não acreditava que interpretar o papel fosse uma forma de provar algo a Hollywood, mas sim a si mesmo, internamente.

A atuação de Johnson é 'uma revelação'

Johnson disse que tinha muito medo de se aprofundar, ser intenso e autêntico Crédito: A24

Johnson foi elogiado pela crítica nas primeiras resenhas do filme.

Owen Gleiberman, da revista Variety, descreveu a atuação como "uma revelação", acrescentando que "ele parecia um novo ator".

Robbie Collin, crítico do jornal britânico Telegraph, deu quatro estrelas ao filme.

"Sua atuação é calorosa, sincera e admiravelmente desprendida, enquanto que as próteses faciais são de uma delicadeza fenomenal que mudam sua aparência o suficiente para que se veja surgir seu personagem em vez de The Rock."

Ryan Lattanzio, do IndieWire, concluiu: "Embora o filme não seja uma aposta segura para prêmios, Johnson garante um lugar de destaque entre os candidatos deste ano".

Normalmente, em um filme de Dwayne Johnson, nunca vemos mais de quatro minutos sem uma explosão ou perseguição.

Coração de lutador é outra história, já que se concentra no mundo do Ultimate Fighting Championship (UFC) e no papel que Kerr teve no início do esporte, na década de 1990.

Como é explicado no início do filme, o UFC envolve diferentes tipos de combate dentro do mesmo ringue. Um lutador pode ser boxeador, enquanto seu oponente pode ter experiência em luta livre ou caratê.

Na batalha, praticamente tudo é permitido para ser o último de pé.

"Naquela época, havia algo muito experimental no que estava acontecendo", explicou o diretor do filme, Benny Safdie, um dos irmãos Safdie, cujo currículo inclui o filme Joias Brutas.

"Tínhamos todas essas formas diferentes de artes marciais competindo entre si , e era um esporte único. E também era uma comunidade muito unida, todos se conheciam e se respeitavam", afirmou.

"Essa contradição entre o mundo da luta e esse amor entre os lutadores é algo que eu acho muito bonito e queria explorar."

Johnson e Emily Blunt já trabalharam juntos em outro filme Crédito: Getty Images

O filme tem muitas cenas de luta, mas se concentra principalmente no que acontece fora do ringue, explorando a natureza tranquila de Kerr, sua batalha contra o abuso de substâncias e sua complexa relação com Dawn, interpretada por Blunt.

A atriz descreveu Johnson como um "querido amigo". "Uma das coisas mais extraordinárias foi vê-lo desaparecer por completo. Foi assustador."

Ao falar de sua personagem, Blunt comentou: "Adorei o fato de ter uma mulher no centro da história, porque muita coisa acontecia a portas fechadas, como o que significa viver com um lutador e o mundo que isso traz".

Ela ainda disse conheceu sua personagem "profundamente" para conseguir interpretá-la de forma fiel nas telas do cinema.

"Dawn foi muito generosa comigo ao compartilhar toda a sua história, todo o contexto, os arrependimentos, a natureza às vezes perigosa da relação e o profundo amor e devoção que eles tinham um pelo outro", destacou.

"Acredito que foi uma relação incrivelmente emocionante. Já fiz parte de muitos relacionamentos [no cinema] que, no fundo, eram apenas relações cinematográficas, e essa me pareceu mostrar o espectro completo do que realmente é uma relação."

A 'máquina' original

Mark Kerr depois de ganhar o torneio de pesos pesados no Alabama, em 1997 Crédito: Getty Images

Ambientado entre 1997 e 2000, o título do filme em inglês The Smashing Machine foi dado devido ao apelido que Kerr recebeu após uma de seus primeiras vitórias em competições: smashing machine — ou máquina de esmagar, na tradução livre para o português.

Em 2022, a HBO estreou um documentário sobre a vida dele com o mesmo nome.

Johnson conheceu Kerr na década de 90, quando ele também era lutador. Ele se aposentou parcialmente do esporte em 2004 para focar na sua carreira em Hollywood, e acabou se tornando uma das estrelas mais rentáveis da indústria.

O ator disse que foi muito próximo de Kerr, que ele descreveu como "uma contradição ambulante para um homem que em sua época foi o melhor lutador do planeta, mas também a pessoa mais amável, gentil e empática".

Johnson disse que a parte da transformação era algo que ele esperava muito fazer Crédito: A24

Especialistas em premiações ficarão atentos à recepção do filme de Johnson, mas o ator entra em uma corrida pelo prêmio de Melhor Ator, repleto de estrelas este ano.

Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, George Clooney, Jesse Plemons, Timothée Chalamet e Jeremy Allen White estão entre os nomes que poderiam competir com Johnson.

Apenas um pequeno número dessas estrelas chegará ao Oscar, embora várias possam ser reconhecidas no Globo de Ouro, que tem mais vagas disponíveis e é mais voltado para celebridades.

A corrida começará a se definir com o lançamento de mas filmes nas próximas semanas.

Refletindo sobre seu sucesso desde que deixou a luta livre, Johnson disse: "Sou muito sortudo por ter a carreira que tive ao longo dos anos e por ter feito os filmes que fiz. Mas havia uma voz dentro de mim que dizia: 'e seu eu pudesse fazer mais?'."

"A verdade é que já faz uns anos que eu olhei ao meu redor e comecei a pensar: 'estou vivendo meu próprio sonho ou estou vivendo o sonho dos outros?'."

