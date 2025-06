Mundo

O menino que enfrentou o câncer e doenças autoimunes e se tornou reitor nos EUA: 'Quase não vivi para contar'

A partir de julho, Santiago Schnell será o presidente do Dartmouth College, uma das oito universidades de elite que compõem a Ivy League nos Estados Unidos.

O golpe milionário da 'vaca virtual' que está abalando o Uruguai, um dos maiores produtores de gado do mundo

Malaio sobrevive a queda de 200 m no monte onde Juliana Marins morreu

Durante o ensino fundamental, ele se dividia entre duas paixões: os computadores do pai e os experimentos de ciências naturais do vizinho, o professor Serafín Mazparrote, autor dos livros didáticos de biologia usados ​​na Venezuela.>

Mas entre o pai e o professor Mazparrote, os computadores e as ciências naturais, outra força incontrolável interferia em sua rotina de estudos: a batalha do corpo contra si mesmo.>

"Desde que nasci, tive uma saúde frágil: alergias terríveis, vontades de ir ao banheiro que eu não conseguia controlar. E ninguém entendia o que estava acontecendo comigo", diz Schnell, 53, enquanto se prepara para se tornar presidente do Dartmouth College em 1º de julho.>

Dartmouth fica em New Hampshire, na costa leste dos Estados Unidos . É uma das oito universidades que compõem a Ivy League, juntamente com Harvard, Yale, Brown, Columbia, Cornell, Pennsylvania e Princeton, um grupo de instituições privadas de ensino superior reconhecidas por sua excelência acadêmica.>

Um computador e um professor

Enquanto sua mãe visitava médicos em Caracas para um diagnóstico, seu pai tentava familiarizar Schnell com a computação, convencido de que seria a disciplina do futuro.>

"Meu pai me deu um Sinclair ZX 81, uma máquina inglesa que foi um dos primeiros computadores pessoais, muito antes dos da Apple ou IBM, para que eu pudesse aprender a programar e pensar logicamente.">

"Fiquei incrivelmente surpreso com a capacidade dele de prever coisas fazendo uma observação inesperada. Por exemplo, caminhávamos na selva e, quando ele via algumas formigas, conseguia prever que, a 10 ou 20 metros de distância, encontraríamos o tipo de pássaro que aquelas formigas comiam.">

"Ter essa capacidade mental de ver mais do que qualquer pessoa, de ser um Sherlock Holmes da natureza, aliada aos computadores do meu pai, despertou minha paixão pela ciência.">

Diagnósticos inesperados

Mas quando Schnell chegou ao ensino médio, ele não era atormentado apenas por alergias e dores de estômago. Ele também desenvolveu crostas avermelhadas no couro cabeludo, que coçavam e doíam, e que eventualmente liberavam flocos brancos que pareciam caspa.>

Os médicos o diagnosticaram com psoríase, uma doença autoimune crônica que causa um aumento anormal na produção de células da pele. O efeito inesperado foi que o tratamento que suprimiu seu sistema imunológico o levou a desenvolver câncer aos 15 anos.>

"As doenças autoimunes se tornaram ainda mais agressivas depois do câncer. Quase não vivi para contar a história, mas os problemas de saúde só aumentaram minha curiosidade pelas ciências médicas.">

Na busca por um diagnóstico que explicasse alergias, psoríase e câncer, os médicos descobriram a doença de Crohn, uma inflamação crônica do intestino que o obrigava a ir ao banheiro constantemente.>

Após superar o câncer, Schnell adquiriu uma nova compreensão de seu propósito e interesses. "Minha saúde estava tão desgastada que pensei que talvez, com a minha mente, eu pudesse ajudar.">

O primeiro laboratório

No seu tempo livre entre as aulas, ele visitava o Instituto de Estudos Avançados (IDEA), um centro dedicado à inovação científica e tecnológica, ao qual Schnell podia chegar a pé em cerca de 15 minutos da Universidade Simón Bolívar.>

"Villegas me disse: 'Se você conseguir fazer este trabalho bem, excepcionalmente, nós lhe daremos algo diferente'", lembra Schnell.>

"Essa experiência me ensinou a prestar atenção aos detalhes", disse ele em uma videochamada com a BBC Mundo. "Limpar o vidro é talvez uma das tarefas mais importantes, porque experimentos de biologia molecular falham se houver contaminação no vidro.">