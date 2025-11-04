Mundo

O 'herói' do trem onde 11 pessoas foram esfaqueadas no Reino Unido: 'Pessoas não estariam vivas se não fosse por ele'

Testemunhas relatam o que viram no trem onde ocorreu um esfaqueamento em massa.

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:27

Dois funcionários de trem e um grupo de passageiros estão sendo aclamados no Reino Unido por atos de heroísmo que salvaram vidas durante um ataque a faca que deixou 11 pessoas feridas em um trem.

"Ele saiu para trabalhar no sábado de manhã e voltou como herói", afirmou a ministra dos Transportes, Heidi Alexander, ao programa BBC Breakfast, sobre um dos ferroviários. Ele está internado em estado crítico, porém estável.

A polícia interceptou o trem que partiu de Doncaster em direção à estação King's Cross (Londres) em uma parada não programada em Huntingdon, em Cambridgeshire, pouco antes das 20h no sábado (01/11).

Anthony Williams, de 32 anos, foi preso no local sob suspeita de ter cometido os crimes. Nesta segunda (03/11), ele foi acusado formalmente de dez tentativas de assassinato. Não há informações oficiais sobre o motivo do ataque.

Ferroviários salvaram vidas

Alexander elogiou a "incrível coragem" do maquinista e ex-suboficial da Marinha Real, identificado como Andrew Johnson, e de outro funcionário que continua internado (ele ainda não foi identificado oficialmente).

"Ele se colocou em perigo, e há pessoas vivas hoje que não estariam se não fosse suas ações", disse.

Johnson entrou em contato com a central de controle a partir da cabine para desviar o trem da via rápida para a via lenta quando o alarme foi acionado.

Isso permitiu que o trem parasse em uma plataforma em Huntingdon, o que facilitou o acesso das equipes de emergência.

'Você quer morrer?'

Stephen Crean tentou impedir o agressor de entrar no vagão-restaurante, onde as pessoas estavam escondidas Crédito: Stephen Crean/BBC

O passageiro Stephen Crean, torcedor do time Nottingham Forest, também tem sido considerado um herói por ter confrontado o homem responsável pelos ataques. Crean foi esfaqueado na cabeça e na mão.

Ele viu outros passageiros correndo para o vagão-restaurante e quis garantir que eles poderiam ficar protegidos ali. Foi quando o homem que cometia os ataques gritou para ele: "Você quer morrer?". "Eu o confrontei porque eu queria garantir que a porta estava fechada. Mas ele puxou aquela faca enorme. Ele veio para cima de mim, me atingiu nos braços e na mão", contou à BBC.

Crean disse que é bom ser chamado de herói, mas para ele havia outros heróis por ali. "Como os policiais e o cara que me tirou do trem, as equipes da ambulância e do hospital. Eles provavelmente são os verdadeiros heróis. Além do funcionário do trem, que ficou bastante ferido."

Garrafa de uísque

Testemunhas relataram ter visto passageiros tentando proteger uns aos outros, enquanto outros estancavam o sangue dos ferimentos à espera de socorro.

Olly Foster, passageiro do trem, contou à BBC que, inicialmente, ouviu pessoas gritando "corram, corram, tem um cara literalmente esfaqueando todo mundo" e achou que poderia ser alguma pegadinha de Halloween.

Ele disse que, em minutos, pessoas começaram a se empurrar no vagão, e percebeu que a mão dele estava "coberta de sangue" e tinha "sangue na cadeira inteira" em que ele se apoiou.

Um idoso "bloqueou" o homem responsável pelo ataque de esfaquear uma menina nova, deixando-o com ferimentos em sua cabeça e nuca, disse Foster.

Passageiros ao redor usaram jaquetas para estancar o sangramento.

Ele disse que a única coisa que havia no vagão para usar contra o homem que cometia o ataque era uma garrafa de uísque, deixando-os apenas com a opção de correr pelos vagões e "rezar" para que ele não os seguisse.

Embora tenha durado de 10 a 15 minutos no total, Foster disse que o incidente "parecia eterno".

Descrevendo a cena quando ele saiu do trem, ele disse: "Há três pessoas sangrando muito. Um homem estava segurando seu estômago e tinha sangue saindo de seu estômago e escorrendo pela sua perna".

"Ele falava 'socorro, socorro, fui esfaqueado'."

'Você precisa correr'

O incidente provocou uma enorme mobilização dos serviços de emergência Crédito: PA

Joe, que também estava viajando de Nottingham Forest para uma partida do time de futebol Manchester United, disse que as cenas pareciam "saídas de um filme". Com 24 anos, morador de Peckham, no sudeste de Londres, disse: 'Eu estava mandando mensagens para meus amigos sobre meu planos para aquela noite, então pessoas chegaram correndo e dizendo: 'você precisa correr, você tem que correr!'.

"No começo, eu não entendi o que estava acontecendo. Mas rapidamente eu larguei minhas coisas e comecei a correr com todo mundo. Quando eu olhei para trás, eu pude ver esse homem alto, negro, com uma faca ensanguentada."

Segundo Joe, havia sangue por todos os lados.

'E se acabarem os vagões?'

"Nós continuamos seguindo pelo trem, e dava para vê-lo atrás de nós na mesma direção", acrescenta Joe. "O mais assustador era que eu sabia que as próximas paradas eram apenas Stevenage e King's Cross, que são bem distantes entre si. Então, a gente não tinha ideia quanto tempo ainda ficaríamos no trem. O que vinha à minha cabeça era: 'E se acabarem os vagões? E se chegarmos ao fim do trem? O que vai acontecer?' Tudo acontecia rapidamente, era uma situação de luta ou fuga."

Steve estava no trem com seus dois filhos. Sua família estava no lado oposto do trem onde os ataques ocorreram, mas ele relata um "cenário de pesadelo".

"Nós pegamos o trem às 19h10. Tínhamos acabado de sair de Peterborough quando soou o alarme, uma espécie de alarme suave, que eu já tinha ouvido naquele trem. Eu não sabia o que era, mas de repente nós começamos a ver pessoas se aglomerando no fim do vagão, e depois começando a entrar em pânico. Quando alguém disse "houve um esfaqueamento", as pessoas começaram a se mover em nossa direção", contou ele em entrevista à BBC Radio 4.

null Crédito: Joe Giddens/PA

"Uma mulher apareceu e disse que havia um incidente e que era para ficarmos seguros, o que é algo assustador de se ouvir porque você não sabe direito o que está acontecendo", acrescentou Steve. "Quando paramos na estação, assumimos que era Stevenage, porque era a próxima parada prevista. Todo mundo começou a correr dentro dos vagões, a descer do trem e depois a correr pela estação."

Steve conta que, ao chegar a uma rua residencial, começou a bater em todas as portas, até conseguir entrar em uma das casas. "Um casal querido de idosos cuidou de nós até tudo estar seguro para sairmos. As crianças tremiam de medo, mas até que lidaram bem com a situação."

O incidente ocorreu às 19h42 de sábado, e a Polícia de Transporte Britânica (BTP) recebeu relatos de múltiplos esfaqueamentos a bordo do trem das 18h25 da LNER que fazia o trajeto de Doncaster a King's Cross Crédito: PA Media

A única outra parada prevista do trem antes da estação de King's Cross era em Stevenage.

Wren Chambers, que estava para descer em Stevenage, disse ter percebido que algo estava errado quando um homem entrou no vagão com o braço ensanguentado dizendo "alguém está com uma faca, corram".

Chambers disse que ela e um amigo correram para a frente do trem e viram um homem caído no chão. Ela conta ter se sentido "estressada e bastante assustada" quando eles souberam o que estava acontecendo, mas conseguiram sair do trem sem sofrer ferimentos.

"Tinha bastante sangue no trem", contou ao programa BBC Radio 5 Live. "Assim que o trem parou, as pessoas saíram correndo porque sabíamos que a pessoa responsável pelo ataque ainda estava no trem."

Dean McFarlane, funcionário do metrô de Londres, disse à BBC que viu o trem parando na estação ferroviária Huntingdon às 20h com um passageiro ensanguentado.

Ele disse que, ao chegar, viu diversas pessoas sangrando enquando corriam pela plataforma, sendo que um deles estava com uma camisa branca "completamente coberta de sangue".

Ele disse que abordou pessoas e falou para elas saírem da estação, e tentou ajudar passageiros que ele acredita estarem sofrendo ataques de pânico.

