O foragido italiano que foi preso após foto de comemoração no futebol

O Napoli conquistou o título da Serie A italiana após 33 anos de jejum Crédito: Getty Images

Um dos fugitivos mais perigosos da Itália foi encontrado na Grécia depois que uma foto dele torcendo para um time de futebol revelou seu paradeiro.

Acredita-se que Vincenzo La Porta, de 60 anos, tenha laços estreitos com o grupo do crime organizado Camorra, de Nápoles.

Ele estava foragido há 11 anos — mas no início deste ano foi flagrado em uma foto junto de outros torcedores durante uma comemoração.

A polícia de Nápoles disse: "O que traiu La Porta foi sua paixão pelo futebol e pelo Napoli."

Os policiais explicaram que as fotos foram tiradas depois que o Napoli venceu seu primeiro campeonato italiano, a Serie A, em mais de três décadas.

"Com a vitória no campeonato, La Porta não resistiu à comemoração", completou o comunicado da polícia.

La Porta já foi condenado na Itália por associação criminosa, evasão fiscal e fraude.

A polícia finalmente o prendeu na sexta-feira (4/8) enquanto ele dirigia uma motocicleta na ilha grega de Corfu. Ele está detido e aguarda extradição para a Itália.

No país, La Porta deverá cumprir uma pena de prisão de 14 anos e quatro meses.

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O advogado de La Porta disse à agência de notícias Associated Press: "Ele começou uma nova família na Grécia... Ele tem um filho de nove anos e está trabalhando como cozinheiro para sobreviver. Ele sofre de problemas cardíacos. Se for extraditado, ele e sua família serão arruinados."

As autoridades foram implacáveis na perseguição a La Porta, rastreando de perto as movimentações financeiras e na internet, "esperando que ele desse um passo em falso".

Em maio, La Porta não conseguiu conter a empolgação quando o Napoli conquistou o título da Série A.

A polícia o localizou a partir de uma foto tirada do lado de fora de um restaurante em Corfu, entre torcedores do Napoli, vestindo um boné de beisebol e agitando as cores azul e branco do time.

Os investigadores confirmaram o paradeiro e o seguiram até a Grécia. A prisão foi feita com ajuda das autoridades locais.