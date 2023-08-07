Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • O foragido italiano que foi preso após foto de comemoração no futebol
BBC Brasil

O foragido italiano que foi preso após foto de comemoração no futebol

Vincenzo La Porta estava foragido há 11 anos, mas foi localizado na Grécia pela polícia italiana
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 ago 2023 às 06:10

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 06:10

Imagem BBC Brasil
O Napoli conquistou o título da Serie A italiana após 33 anos de jejum Crédito: Getty Images
Um dos fugitivos mais perigosos da Itália foi encontrado na Grécia depois que uma foto dele torcendo para um time de futebol revelou seu paradeiro.
Acredita-se que Vincenzo La Porta, de 60 anos, tenha laços estreitos com o grupo do crime organizado Camorra, de Nápoles.
Ele estava foragido há 11 anos — mas no início deste ano foi flagrado em uma foto junto de outros torcedores durante uma comemoração.
A polícia de Nápoles disse: "O que traiu La Porta foi sua paixão pelo futebol e pelo Napoli."
Os policiais explicaram que as fotos foram tiradas depois que o Napoli venceu seu primeiro campeonato italiano, a Serie A, em mais de três décadas.
"Com a vitória no campeonato, La Porta não resistiu à comemoração", completou o comunicado da polícia.
La Porta já foi condenado na Itália por associação criminosa, evasão fiscal e fraude.
A polícia finalmente o prendeu na sexta-feira (4/8) enquanto ele dirigia uma motocicleta na ilha grega de Corfu. Ele está detido e aguarda extradição para a Itália.
No país, La Porta deverá cumprir uma pena de prisão de 14 anos e quatro meses.
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
O advogado de La Porta disse à agência de notícias Associated Press: "Ele começou uma nova família na Grécia... Ele tem um filho de nove anos e está trabalhando como cozinheiro para sobreviver. Ele sofre de problemas cardíacos. Se for extraditado, ele e sua família serão arruinados."
As autoridades foram implacáveis na perseguição a La Porta, rastreando de perto as movimentações financeiras e na internet, "esperando que ele desse um passo em falso".
Em maio, La Porta não conseguiu conter a empolgação quando o Napoli conquistou o título da Série A.
A polícia o localizou a partir de uma foto tirada do lado de fora de um restaurante em Corfu, entre torcedores do Napoli, vestindo um boné de beisebol e agitando as cores azul e branco do time.
Os investigadores confirmaram o paradeiro e o seguiram até a Grécia. A prisão foi feita com ajuda das autoridades locais.
Em janeiro deste ano, um chefe da máfia italiana que estava foragido há décadas também foi preso com o auxílio do Google Maps.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados