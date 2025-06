Mundo

O dia que o Brasil fechou um acordo nuclear com o Irã

Lula mediou negociações para que governo iraniano entregasse urânio, mas acordo fracassou com oposição dos EUA

Publicado em 18 de junho de 2025 às 10:39

Amorim, Lula, Ahmadinejad e Erdogan, ao assinarem o acordo em Teerã Crédito: Getty Images

A suspeita de que o Irã estaria perto de produzir armas nucleares foi a justificativa de Israel para iniciar ataques contra o país em 12 de junho, dando início a uma nova guerra entre ambos.>

A preocupação internacional sobre as intenções nucleares do país persa é antiga, embora Teerã sempre tenha afirmado que busca o desenvolvimento da tecnologia apenas com fins pacíficos.>

Há quinze anos, o Brasil assumiu protagonismo internacional inédito ao mediar, junto com a Turquia, um acordo nuclear com o Irã.>

Anunciado em 17 de maio de 2010, após muito ceticismo, o acordo foi celebrado como um sucesso pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então no último ano de seu segundo mandato.>

Na época, o petista se projetava como uma liderança internacional respeitada e já havia sido chamado de "o cara" pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no ano anterior.>

No entanto, apesar de Obama ter enviado uma carta aos chefes de Estado de Brasil e Turquia, em 2009, pedindo ajuda para mediar uma solução com o Irã, o acordo obtido pelos dois países foi imediatamente atacado por grandes potências mundiais, inclusive a Casa Branca, e acabou fracassando.>

Naquele momento, o Irã havia aumentado a sua capacidade de enriquecimento de urânio, insumo usado em armas nucleares. As potências ocidentais queriam que o país aceitasse enviar 1,2 tonelada do seu urânio para ser enriquecido no exterior. Desta forma, o país não teria o domínio completo do ciclo de produção nuclear.>

O acordo obtido pelo Brasil previa a entrega da 1,2 tonelada de urânio de baixo enriquecimento (3,5%) para a Turquia em troca de combustível para um reator nuclear a ser usado em pesquisas médicas em Teerã.>

A previsão era que o urânio iraniano ficaria guardado na Turquia sob vigilância turca e iraniana. Após um ano, o Irã receberia 120 quilos de material enriquecido a 20%.>

O entendimento tinha como base uma proposta da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, órgão da ONU). >

No dia da assinatura do acordo, a Casa Branca reconheceu, em nota, os esforços de Brasil e Turquia, mas levantou desconfianças sobre o real compromisso do Irã em não desenvolver armas nucleares. Não havia informações claras sobre quanto urânio o país tinha, para além da quantidade que aceitou entregar à Turquia. >

"Dadas as repetidas vezes em que o Irã falhou em manter seus próprios compromissos e a necessidade de abordar questões fundamentais relacionadas ao programa nuclear do Irã, os Estados Unidos e a comunidade internacional continuam a ter sérias preocupações", dizia a nota publicada no mesmo dia em que o acordo foi assinado.>

"O Irã disse hoje que vai continuar seu enriquecimento a 20%, o que é uma violação direta das resoluções do Conselho de Segurança da ONU", afirmava ainda o comunicado.>

Naquele momento, Brasil e Turquia eram membros não-permanentes do Conselho de Segurança da ONU e queriam evitar a aprovação de novas sanções contra o Irã.>

A expectativa era que o acordo evitasse essas punições, mas isso não ocorreu. Novas sanções contra Teerã foram aprovadas em junho de 2010 no Conselho de Segurança, com votos contrários de Brasil e Turquia.>

'Estados Unidos subestimaram diplomacia brasileira'

Após o fracasso no acordo, o então ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, acusou os Estados Unidos de não aceitar um "sim" do Irã para as negociações.>

"Queimamos os nossos dedos ao fazer coisas que todo mundo disse que eram úteis e no fim concluímos que algumas pessoas simplesmente não aceitam um 'sim' como resposta", disse Amorim, em junho de 2010, ao jornal britânico Financial Times.>

Leitura semelhante foi feita pelo analista americano de origem iraniana Trita Parsi, no livro A Single Roll of the Dice (Uma Única Jogada do Dado, em tradução livre), publicado em 2012, sobre a política do governo Barack Obama em relação ao Irã.>

Segundo ele, a Casa Branca subestimou a capacidade diplomática do Brasil e da Turquia e contava com o fracasso da missão diplomática de Lula e do primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, a Teerã.>

"Contra todas as previsões, Turquia e Brasil conseguiram em poucos meses, através de intensa diplomacia, o que as potências ocidentais não haviam conseguido em anos", escreveu, em um capítulo dedicado apenas ao episódio envolvendo Brasil e Turquia.>

O autor argumenta que, paralelamente ao esforços brasileiro e turco, Washington estava costurando uma aliança internacional para impor novas sanções contra o Irã, assim que Teerã recusasse o acordo.>

Surpreendidos pelo resultado positivo da missão diplomática, nota Parsi, os Estados Unidos teriam lançado uma campanha na mídia contra Lula e Erdogan, para desautorizar o acordo firmado com Teerã.>

O governo americano acusou o Irã de assinar o acordo apenas para ganhar mais tempo e evitar sanções. Já o Brasil e a Turquia foram acusados de serem ingênuos ao acreditarem na boa vontade de Teerã. O acordo também foi rechaçado por outros países, como França e Grã-Bretanha.>

"Infelizmente, acho que os EUA nunca levaram a sério esse acordo. Isso está claro hoje, olhando para trás. Eles esperavam que o Brasil fracassasse, e como resultado disso, que eles [americanos] pudessem gerar uma pressão por novas sanções. Quando Brasil e Turquia foram bem-sucedidos, isto atordoou os americanos e eles não estavam preparados para aceitar o acordo", disse Parsi, em entrevista à BBC News Brasil, em 2012. >

O que parecia um grande feito da diplomacia de Lula, virou combustível para ataques internacionais.>

"A desautorização imediata e dura da Declaração de Teerã enfureceu o Brasil e a Turquia. O investimento pessoal feito por Erdogan e Lula em obter a Declaração de Teerã fez com que a sua desautorização fosse nada mais do que uma rejeição da liderança de ambos. E veio acompanhada de uma campanha agressiva na mídia americana, acusando os dois chefes de Estado de vaidade, megalomania e sentimentos anti-americanos e anti-Israel", escreveu Parsi, no livro.>

Trita Parsi é analista de relações internacionais e especializado em Oriente Médio. Para escrever A Single Roll of the Dice, ele entrevistou autoridades de quase todos os governos envolvidos na questão nuclear iraniana — como Irã, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Israel, Turquia e Brasil, inclusive o então ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.>

O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad em visita ao Brasil, em 2009 Crédito: Getty Images

'Acerto diplomático, mas erro de cálculo político'

A atuação de Lula na questão iraniana foi uma tentativa de afirmar o Brasil como ator global capaz de contribuir para a paz e a solução de grandes impasses internacionais, afirma Karina Calandrin, professora de relações internacionais do Ibmec.>

"Essa iniciativa se alinhava à estratégia da política externa brasileira do período, que valorizava o multilateralismo, o fortalecimento do diálogo Sul-Sul e a diversificação das parcerias, além de reforçar a aspiração do Brasil a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU", disse à BBC News Brasil.>

"A parceria com a Turquia — um país muçulmano e membro da Otan — conferia maior legitimidade à tentativa de mediação e mostrava o compromisso brasileiro com uma solução diplomática para evitar novas sanções ao Irã e reduzir tensões na região", continuou.>

Na sua avaliação, a decisão brasileira pode ser considerada acertada do ponto de vista dos princípios e da ambição diplomática, pois a iniciativa "projetou o Brasil como defensor do diálogo e da paz, reforçando sua imagem internacional".>

Por outro lado, ressalta, a decisão revelou-se problemática do ponto de vista do cálculo político e da sua eficácia.>

"O governo brasileiro subestimou a desconfiança das grandes potências em relação ao Irã e o grau de tensão do momento, especialmente após o fracasso de negociações anteriores e a eleição contestada de Mahmoud Ahmadinejad [como presidente do Irã] em 2009".>

"Além disso, o timing foi desfavorável: os Estados Unidos já articulavam novas sanções no Conselho de Segurança e enxergaram o acordo como um obstáculo à estratégia de pressão sobre Teerã".>

A professora considera que o acordo fracassou porque as potências ocidentais consideraram o entendimento insuficiente, por não interromper o enriquecimento de urânio no Irã, nem abordar outros pontos sensíveis do programa nuclear. Além disso, afirma, "questões de geopolítica pesaram".>

"Estados Unidos, França e Reino Unido não estavam dispostos a conceder protagonismo ao Brasil e à Turquia em um tema central da segurança internacional e da estabilidade do Oriente Médio", observa.>

"Assim, embora o Acordo de Teerã tenha simbolizado uma diplomacia ativa e ambiciosa, expôs os limites da influência brasileira em questões sensíveis às grandes potências e não conseguiu alterar a trajetória dos acontecimentos.">

