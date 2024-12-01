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O dia em que Fidel Castro deu ilha à Alemanha Oriental para virar 'destino turístico comunista'

Tudo começou durante uma visita oficial de Fidel Castro a Berlim, em junho de 1972, quando o líder cubano deu um generoso presente à RDA.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

01 dez 2024 às 13:43

Publicado em 01 de Dezembro de 2024 às 13:43

Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
Em 18 de agosto de 1972, o principal noticiário da televisão estatal da então República Democrática Alemã (RDA), transmitiu uma reportagem surpreendente.
A notícia era sobre a cerimônia de transferência de soberania de uma ilha do Caribe que o então líder cubano, Fidel Castro, havia dado à Alemanha Oriental.
Era o que então se chamava Cayo Blanco del Sur, uma ilhota de 7 km2, 500 metros de largura e 15 km de comprimento, localizada no Golfo de Cazones.
Naquele dia, a ilha seria renomeada como Cayo Ernst Thälmann, ou Ernst-Thälmann-Insel, em homenagem ao político comunista alemão Ernst Thälmann, que foi líder do Partido Comunista da Alemanha (KPD) durante a maior parte da República de Weimar e baleado em 1944 por ordem de Adolf Hitler.
Durante a cerimônia de transferência de soberania da nova Ilha Ernst Thälmann, o noticiário estatal também exibiu a inauguração de um busto de Ernst Thälmann.
Estavam presentes o embaixador alemão e vários dos seus delegados, com dezenas de representantes cubanos.

A história

Tudo começou durante uma visita oficial de Fidel Castro a Berlim, em junho de 1972.
Ele foi convidado por Erick Honecker, então secretário-geral do Partido Socialista Unificado, o principal grupo político da RDA.
O político alemão teria dado de presente a Castro um ursinho de pelúcia que representava um símbolo de Berlim.
Castro, porém, foi mais generoso. Seu presente para a Alemanha Oriental foi a ilha do Caribe.
Imagem BBC Brasil
Erick Honecker (à esquerda) com Fidel Castro, durante a visita oficial do cubano à República Democrática Alemã em 1972 Crédito: Getty Images
Segundo os jornais da época, no edifício do Conselho de Estado, o líder cubano estendeu um mapa de Cuba diante de Honecker e apontou para uma pequena ilha que fazia parte do arquipélago de Cayos Blancos del Sur.
Castro explicou a Honecker que o presente Cuba à RDA estava “na Baía dos Porcos, onde os imperialistas invadiram”.
Castro anunciou então que a ilha seria renomeada em homenagem a Ernst Thälmann, “em memória de um filho exemplar do povo alemão”.
O líder cubano também disse aos seus anfitriões alemães que a pequena praia na ilhota desabitada seria chamada de “praia da RDA”.
O objetivo deste pequeno território de 500 metros de largura e 15 km de comprimento que Cuba cedeu à RDA era transformá-lo num “destino turístico comunista” para os alemães orientais.
O homenageado, Enst Thälmann, que hoje é considerado o pai do movimento marxista-leninista na Alemanha, foi preso em 1933 pela Gestapo e, após ficar 11 anos preso em solitária, foi baleado em 1944 por ordem de Adolf Hitler.
Imagem BBC Brasil
Ernst Thälmann é hoje considerado o pai do movimento marxista-leninista na Alemanha Crédito: Getty Images

Ilha esquecida

O plano de criação de um destino turístico comunista no Caribe nunca foi concretizado devido aos problemas econômicos que o país atravessava.
E a ilha, que desde aquele dia de junho de 1972 era território alemão, permaneceu intacta com as suas formações de recifes altamente desenvolvidas e uma série de espécies ameaçadas de extinção, como o coral negro e os peixes ornamentais dos recifes.
Na Alemanha Oriental, a notícia não pareceu ter grandes repercussões.
Nenhum cidadão da RDA foi autorizado a passar férias no distante paraíso caribenho.
Os alemães orientais perguntavam-se como poderiam chegar ao Caribe se dificilmente lhes era permitido viajar para lugares próximos como a Hungria.
A Ilha Ernst Thälmann, aos poucos, caiu no esquecimento.
Após sua reunificação em 1990, a Alemanha não reivindicou o território.
O “presente” do governo cubano, em vez de uma concessão real, foi tratado como “um gesto simbólico”.
Após a queda do Muro de Berlim, Eric Honecker, que se tornou presidente da RDA até 1989, exilou-se no Chile, onde permaneceu até à sua morte em 1994.
E também o homem que deu nome à ilha caribenha alemã foi esquecido com o passar do tempo.
Em 1988, a ilha foi duramente atingida pelo furacão Mitch, destruindo o busto de Ernst Thälmann.
Hoje a ilha permanece desabitada e a única lembrança de que já foi território alemão são os restos na areia daquela estátua do seu “filho exemplar”.

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