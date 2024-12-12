O americano achado vagando pelas ruas perto de Damasco após passar meses em prisão na Síria

Travis Timmerman disse que foi preso após entrar no país a pé Crédito: Getty Images

Um homem dos Estados Unidos , detido por meses em uma prisão síria após entrar no país a pé, disse ter sido libertado por homens empunhando martelos enquanto rebeldes derrubavam o regime de Bashar al-Assad

O homem – que se identificou como Travis Timmerman para a CBS, emissora parceira da BBC nos EUA – foi encontrado por moradores perto da capital Damasco.

O fato acontece num momento em que os rebeldes dizem que pretendem fechar as prisões notoriamente brutais de Assad e rastrear os envolvidos na tortura ou assassinato de detentos.

"Nós os buscaremos na Síria e pedimos aos países que entreguem aqueles que fugiram para que possamos obter justiça", disse o líder rebelde Ahmed al-Sharaa, também conhecido como Abu Mohammed al-Jolani

Imagens postadas nas redes sociais mostram Timmerman deitado em um sofá, enquanto moradores falavam com repórteres locais.

Ele disse que foi preso ao entrar no país há sete meses.

O americano foi dado como desaparecido em maio, tendo sido visto pela última vez na capital húngara, Budapeste, de acordo com a Patrulha Rodoviária Estadual do Missouri e as autoridades húngaras.

Na segunda-feira (9/12), um dia após os rebeldes tomarem o controle de Damasco e derrubarem Assad, Timmerman disse que dois homens com um martelo arrombaram a porta de sua prisão.

Ela foi "arrombada, me acordou", disse ele.

"Achei que os guardas ainda estavam lá, então pensei que a guerra poderia ter sido mais ativa do que acabou sendo... Assim que saímos, não houve resistência, não houve luta de fato."

O homem de 30 anos disse que saiu da prisão com um grande grupo de pessoas e estava tentando ir para a Jordânia.

Ele disse que "teve alguns momentos de medo" quando saiu da prisão, acrescentando que desde então estava mais preocupado em encontrar um lugar para dormir.

No entanto, a população local foi receptiva aos seus pedidos de comida e ajuda, disse ele aos repórteres.

"Eles estavam vindo até mim, na maioria dos casos", disse Timmerman.

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta quinta-feira que Washington está "trabalhando para trazer [Timmerman] para casa".

Blinken, falando durante uma visita à Jordânia, acrescentou que não poderia dar detalhes sobre "exatamente o que vai acontecer".

Milhares de prisioneiros foram libertados desde a queda de Assad no fim de semana.

Imagens mostraram homens, mulheres e, em alguns casos, crianças saindo de celas superlotadas e sem janelas, muitas vezes desorientados e inconscientes dos eventos que ocorreram do lado de fora.

No entanto, Timmerman parece ter sido relativamente bem tratado, dizendo à CBS: "Estou me sentindo bem. Fui alimentado e hidratado, então estou me sentindo bem."

Ele acrescentou que usou um telefone celular durante sua detenção e falou com sua família há três semanas.

Falando ao canal americano NBC, Timmerman disse que cruzou as montanhas entre o Líbano e a Síria em uma "peregrinação" e "leu muito as escrituras".

Ele recusou a oportunidade de entrar em contato com autoridades americanas.

Timmerman disse que cruzou as montanhas entre o Líbano e a Síria em uma 'peregrinação' e que 'leu muito as escrituras' Crédito: Getty Images

Prisões secretas

Na terça-feira, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que os EUA pediram ao principal grupo rebelde da Síria, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), para ajudar a localizar e libertar o jornalista americano Austin Tice.

Jornalista freelancer, acredita-se que Tice tenha sido levado preso perto de Damasco em 14 de agosto de 2012 enquanto cobria a guerra civil do país.

Ele foi visto pela última vez em um vídeo postado online semanas após sua captura.

No registro, ele estava vendado e em aparente sofrimento. Os EUA acreditam que ele estava sendo mantido pelo regime de Assad.

O presidente americano Joe Biden disse que os EUA acreditam que Tice está vivo, mas que é preciso identificar sua localização.

O regime de Assad era famoso por suas prisões extremamente duras, onde o grupo de monitoramento britânico Observatório Sírio para os Direitos Humanos estima que quase 60 mil pessoas foram torturadas e mortas.

Em toda a Síria esta semana, famílias desesperadas para encontrar seus entes queridos estão se aglomerando nesses locais de prisão sombrios.

A Organização de Defesa Civil Síria, conhecida como Capacetes Brancos, tem ajudado na busca — inclusive no infame complexo prisional de Saydnaya, descrito por grupos de direitos humanos como o "matadouro humano".

"Estamos procurando prisões secretas em várias áreas de Damasco", disse Raed Saleh, diretor dos Capacetes Brancos, à BBC.

"Não podemos dizer muito sobre isso, mas estamos procurando."

Os Capacetes Brancos, conhecidos por resgatar sobreviventes dos escombros durante a devastadora guerra civil da Síria, dizem que ajudaram a resgatar milhares de detidos das prisões.

Mas muitas famílias ainda estão procurando em vão.

"O que aconteceu em Saydnaya é muito doloroso para as famílias que estavam esperando por seus entes queridos", reconheceu Saleh.

"Nossa incapacidade de contatar qualquer outra pessoa em Saydnaya após a libertação inicial dos prisioneiros significa que as pessoas que estavam lá estão mortas ou em outro lugar."

"Temos pelo menos duas equipes procurando prisioneiros", acrescentou Saleh.