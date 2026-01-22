'O Agente Secreto' iguala recorde de 'Cidade de Deus' no Oscar com 4 indicações: veja todos os filmes brasileiros que já concorreram

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 13:11
O filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, entrou para a história do cinema brasileiro ao igualar o recorde de indicações ao Oscar de Cidade de Deus (2002).
O filme concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator, para Wagner Moura. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (22/1).
Em 2004, Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles, também foi indicado em quatro categorias: Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia — até então, o maior número de indicações obtidas por uma produção brasileira.
Agora, O Agente Secreto alcança o feito de Cidade de Deus, mas com uma diferença importante. O filme de Kléber Mendonça Filho concorre em categorias consideradas centrais da premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
Outro filme que chegou a quatro indicações foi O Beijo da Mulher-Aranha (1985), indicado a Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator e Melhor Roteiro Adaptado no Oscar de 1986. Dirigido por Hector Babenco, o longa, porém, é uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos.
No ano passado, Ainda Estou Aqui (2024), de Walter Salles, recebeu três indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres. Foi o primeiro longa brasileiro a disputar a principal categoria do Oscar.
O filme fez história ao vencer como Melhor Filme Internacional, o primeiro Oscar do Brasil nesta categoria.
Até então, a única estatueta associado ao Brasil era a de Orfeu Negro (1959), vencedor como Melhor Filme Internacional em 1960. Apesar de ser rodado no Brasil, o filme foi uma coprodução entre França, Itália e Brasil, e a candidatura foi registrada oficialmente como francesa.
A trajetória brasileira no Oscar começou em 1963, quando O Pagador de Promessas (1962), dirigido por Anselmo Duarte, se tornou o primeiro filme do país indicado a Melhor Filme Internacional.
Na atuação, a pioneira foi Fernanda Montenegro, indicada em 1999 por Central do Brasil (1998). Fernanda Torres, sua filha, disputou o Oscar na mesma categoria 26 anos depois por Ainda Estou Aqui, no papel de Eunice Paiva.
Ao todo, 12 produções brasileiras já concorreram ao principal prêmio do cinema mundial em 13 categorias diferentes ao longo de seis décadas. Veja a lista completa a seguir.
