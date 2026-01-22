Mundo

'O Agente Secreto' iguala recorde de 'Cidade de Deus' no Oscar com 4 indicações: veja todos os filmes brasileiros que já concorreram

Filme de Kléber Mendonça, com Wagner Moura, concorre em 4 catgeorias; Ao todo, 12 produções brasileiras já disputaram ao principal prêmio do cinema mundial em 13 categorias diferentes ao longo de seis décadas.

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 13:11

null Crédito: Divulgação

O filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, entrou para a história do cinema brasileiro ao igualar o recorde de indicações ao Oscar de Cidade de Deus (2002).

O filme concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator, para Wagner Moura. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (22/1).

Em 2004, Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles, também foi indicado em quatro categorias: Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia — até então, o maior número de indicações obtidas por uma produção brasileira.

Agora, O Agente Secreto alcança o feito de Cidade de Deus, mas com uma diferença importante. O filme de Kléber Mendonça Filho concorre em categorias consideradas centrais da premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Outro filme que chegou a quatro indicações foi O Beijo da Mulher-Aranha (1985), indicado a Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator e Melhor Roteiro Adaptado no Oscar de 1986. Dirigido por Hector Babenco, o longa, porém, é uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos.

No ano passado, Ainda Estou Aqui (2024), de Walter Salles, recebeu três indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres. Foi o primeiro longa brasileiro a disputar a principal categoria do Oscar.

O filme fez história ao vencer como Melhor Filme Internacional, o primeiro Oscar do Brasil nesta categoria.

Até então, a única estatueta associado ao Brasil era a de Orfeu Negro (1959), vencedor como Melhor Filme Internacional em 1960. Apesar de ser rodado no Brasil, o filme foi uma coprodução entre França, Itália e Brasil, e a candidatura foi registrada oficialmente como francesa.

A trajetória brasileira no Oscar começou em 1963, quando O Pagador de Promessas (1962), dirigido por Anselmo Duarte, se tornou o primeiro filme do país indicado a Melhor Filme Internacional.

Na atuação, a pioneira foi Fernanda Montenegro, indicada em 1999 por Central do Brasil (1998). Fernanda Torres, sua filha, disputou o Oscar na mesma categoria 26 anos depois por Ainda Estou Aqui, no papel de Eunice Paiva.

Ao todo, 12 produções brasileiras já concorreram ao principal prêmio do cinema mundial em 13 categorias diferentes ao longo de seis décadas. Veja a lista completa a seguir.

Os filmes brasileiros já indicados ao Oscar

O Pagador de Promessas - Oscar de 1963

Melhor Filme Internacional

O Quatrilho - Oscar de 1996

Melhor Filme Internacional

O Que É Isso, Companheiro? - Oscar de 1998

Melhor Filme Internacional

Central do Brasil - Oscar de 1999

Melhor Filme Internacional

Melhor Atriz (Fernanda Montenegro)

Uma História de Futebol - Oscar de 2001

Melhor Curta-metragem em Live Action

Cidade de Deus - Oscar de 2004

Melhor Diretor

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Edição

Melhor Fotografia

Lixo Extraordinário - Oscar de 2011

Melhor Documentário

Sal da Terra - 2015

Melhor Documentário

O Menino e o Mundo - Oscar de 2016

Melhor Animação

Democracia em Vertigem - Oscar de 2020

Melhor Documentário

Ainda Estou Aqui - Oscar de 2025

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Atriz (Fernanda Torres)

O Agente Secreto - Oscar de 2026

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Elenco

Melhor Ator (Wagner Moura)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta