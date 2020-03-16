'Nunca pensei que pegaria coronavírus', conta capixaba na Suíça

Capixaba diagnosticado com coronavírus na Suíça Crédito: Julio Pignaton

A Gazeta, ele contou como tem sido os dias de isolamento e disse que jamais imaginou que faria parte das estatísticas da doença: "nunca achamos que vai acontecer com a gente". Desinfetando todos os móveis diariamente. Tendo contato com pessoas que vivem na mesma casa apenas por telefone. Recebendo comida pela porta, sem ver ninguém. Essa tem sido parte da rotina do capixaba Julio Pignaton, de 33 anos, que foi diagnosticado com coronavírus na Suíça, país onde vive há oito anos. Em conversa com a reportagem de, ele contou como tem sido os dias de isolamento e disse que jamais imaginou que faria parte das estatísticas da doença: "nunca achamos que vai acontecer com a gente".

Julio é de Ibiraçu, Norte do Estado, e foi para Berna, na Suíça, há oito anos para turismo. Ele conta que não estava nos planos, mas se apaixonou, casou e passou a morar no local, onde trabalha como garçom. Ele conta que assim que os casos de coronavírus começaram a se espalhar pela Europa, não teve preocupações e seguiu a vida normalmente. Mas nos últimos dias viu os números aumentarem assustadoramente no país. Quando a preocupação teve início, já era tarde. O capixaba já estava infectado. Desde então, a rotina dele mudou completamente.

DO MEDO AO CONTÁGIO

Ele contou que o país passou a mudar os hábitos na última quarta-feira (11), quando o parlamento suíço fez uma live alertando sobre a situação do coronavírus no país. A partir daí, as pessoas ficaram apavoradas e lotaram os supermercados para estocar alimentação e materiais de limpeza, como álcool. Agora, o país já é um dos que mais registram casos da doença no mundo.

"A situação começou a amedrontar mesmo na semana passada. O grande problema é que o vírus é transmitido muito rápido. Os números cresceram na Itália e em uma semana começou a se espalhar na Suíça, em especial na parte italiana do país. Vieram os primeiros casos, foi aumentando e já estamos na oitava posição mundial de contagiados. Hoje já não se encontra álcool em gel e máscara em lugar nenhum. A sorte é que minha sogra tinha um estoque desde a gripe do frango", lembra.

Julio contou que há uma semana estava tossindo e na última sexta-feira (13) teve febre. Ele foi orientado por um hospital a fazer o teste, que deu positivo para coronavírus. Desde então, ele permanece em isolamento.

"No primeiro momento fiquei assustado porque não tinha conhecimento do vírus. Nunca imaginava que poderia acontecer comigo. Fiz várias perguntas e o hospital me tranquilizou. Disseram que só é caso de internação se houver insuficiência respiratória. Me passaram medicação e xarope para tosse. Meu marido comprou tudo porque eu não podia mais sair. Ele e minha mãe, que está de férias aqui, tiveram teste negativo. Mesmo assim, também estão isolados: eu no quarto, sozinho, e eles em casa, já que o vírus circula em até 14 dias", afirmou.

A ROTINA DE UM INFECTADO PELO CORONAVÍRUS

Capixaba diagnosticado com coronavírus na Suíça Crédito: Acervo pessoal

Assim que soube do diagnóstico, toda a rotina de Julio mudou. Trancado no quarto, ele tem que desinfetar todos os móveis, objetos, chão e parede diariamente. Material de limpeza, remédios e até alimentação são deixados na porta do cômodo para o capixaba. Antes de devolver para a porta do quarto, ele precisa desinfetar tudo com álcool.

"Eu me comunico com meu marido e minha mãe por telefone. O meu lixo eu coloco em uma sacola, amarro bem e jogo álcool em cima. Deixo na varanda do quarto até o dia dos coletores passarem. Daí coloco na porta do quarto para minha família jogar fora. Como não há banheiro no quarto, preciso sair do cômodo para necessidades básicas, sempre com máscara. Após usar, tenho que desinfetar todo o cômodo. Qualquer ida ao banheiro eu preciso fazer esse processo de limpeza." Julio Pignaton - Garçom

O capixaba conta que permanecerá em isolamento por, no mínimo, dez dias. Depois, volta a fazer novos testes. Com a medicação e repouso ele não sente mais febre e a tosse diminuiu. A mãe de Julio, que mora em Ibiraçu, agora aguarda as próximas orientações para saber se poderá retornar ao Espírito Santo na data marcada, dia 29 de março.

PAÍS DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA

Desde a última quarta-feira (11) tudo foi mudando no país:

Fronteiras foram fechadas,

Eventos com mais de 100 pessoas foram proibidos até o final de abril,

Foi estipulado limite de 50 pessoas (inclusive empregados) em restaurantes, bares e casas noturnas,

Escolas estão fechadas até o dia 4 de abril,

Pessoas com mais de 65 anos devem evitar transportes públicos,

Nesta segunda (16) o Conselho Federal classificou a situação na Suíça como "extraordinária", de acordo com a Lei Epidêmica,

Todas as lojas, restaurantes, bares, instalações de entretenimento e lazer estarão fechados até 19 de abril,

Foram iniciados controles nas fronteiras com a Alemanha, Áustria e França a partir da meia-noite desta segunda (16),

O Conselho Federal aprovou o envio de até 8.000 membros do exército para dar apoio em hospitais, logística e segurança.