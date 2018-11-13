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EUA

Número de mortos em incêndio na Califórnia sobe para 42

A cidade de Paradise, de 27 mil habitantes, foi totalmente destruída pelas chamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 09:31

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 09:31

Imagens de incêndio Crédito: Pixabay
As autoridades da Califórnia confirmaram na noite desta segunda-feira, 12, que mais 13 pessoas foram encontradas mortas no incêndio que atinge o norte do Estado há quatro dias. No total, 42 mortes já foram confirmadas. A cidade de Paradise, de 27 mil habitantes, foi totalmente destruída pelas chamas.
As vítimas fatais foram encontradas dentro de carros incinerados, em ruínas de casas ou próximas de seus veículos, aparentemente abatidas pela fumaça e pelas chamas antes que pudessem fugir. Em alguns casos, apenas fragmentos de ossos foram encontrados. Ainda há centenas de desaparecidos.
>Brasileiros relatam drama de fuga das chamas na Califórnia
O incêndio que atinge o norte da Califórnia já é o mais letal da história do Estado. O recorde negativo anterior era de uma ocorrência em Los Angeles, em 1933, que deixou 29 mortos.
Um outro foco de incêndio de grandes proporções atinge simultaneamente as cercanias de Los Angeles, no sul do Estado. Duas pessoas já morreram na região, o que eleva a lista de mortos por incêndios na Califórnia para 44 nos últimos dias.
Na noite desta segunda-feira, o presidente Donald Trump declarou oficialmente que a Califórnia vive uma "grande catástrofe", o que abre espaço para ajuda federal às vítimas dos incêndios.

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