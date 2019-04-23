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Domingo de Páscoa

Número de mortos em ataques no Sri Lanka chega a 310

Já a quantidade de presos por suspeita de participação nos atentados aumentou para 40

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 09:21

Publicado em 

23 abr 2019 às 09:21
Populares que moram perto do Santuário de Santo Antônio, em Colombo, no Sri Lanka, correm a procura de um lugar seguro depois que a polícia encontrou explosivos em veículos estacionados na região, nesta segunda- feira, 22 Crédito: Eranga Jayawardena
O número de mortos por causa dos ataques a bomba no Sri Lanka no Domingo de Páscoa subiu para 310, segundo informações da polícia local. Já a quantidade de presos por suspeita de participação nos atentados aumentou para 40 depois de o governo ter decretado estado de emergência em todo o país.
De acordo com a polícia, entre os presos estaria um suspeito de ter dirigido uma van supostamente usada por homens-bomba envolvidos nos atentados a três igrejas, quatro hotéis e um condomínio de casas.
Nesta terça-feira, 23, as autoridades do Sri Lanka planejam trocar informações com diplomatas estrangeiros e receber assistência do FBI e outras agências estrangeiras de inteligência. Nesta segunda (22), oficiais do governo revelaram ter recebido, semanas atrás, avisos sobre a possibilidade de um ataque de um grupo muçulmano radical.

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