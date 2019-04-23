Número de mortos em ataques no Sri Lanka chega a 310

Populares que moram perto do Santuário de Santo Antônio, em Colombo, no Sri Lanka, correm a procura de um lugar seguro depois que a polícia encontrou explosivos em veículos estacionados na região, nesta segunda- feira, 22

De acordo com a polícia, entre os presos estaria um suspeito de ter dirigido uma van supostamente usada por homens-bomba envolvidos nos atentados a três igrejas, quatro hotéis e um condomínio de casas.

Nesta terça-feira, 23, as autoridades do Sri Lanka planejam trocar informações com diplomatas estrangeiros e receber assistência do FBI e outras agências estrangeiras de inteligência. Nesta segunda (22), oficiais do governo revelaram ter recebido, semanas atrás, avisos sobre a possibilidade de um ataque de um grupo muçulmano radical.