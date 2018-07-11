Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Número de casos de assédio na Copa pode ser 10 vezes maior, diz órgão
FIFA

Número de casos de assédio na Copa pode ser 10 vezes maior, diz órgão

Fifa reconhece problema, elogia identificação via redes sociais, mas argumenta: 'Número muito baixo'

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 17:15
Piara Powar, o diretor-executivo da rede FARE ("Futebol Contra o Racismo na Europa") Crédito: Divulgação/Youtube
O número de casos de assédio nesta Copa do Mundo contra mulheres pode ser "dez vezes maior" do que tornou-se de conhecimento público. A estimativa foi dada nesta quarta-feira (11) por Piara Powar, diretor-executivo da rede FARE ("Futebol Contra o Racismo na Europa"), em painel anti-discriminação organizado pela Fifa no estádio Lujniki.
A FARE mantém observadores em estádios europeus e elabora relatórios sobre condutas discriminatórias para enviá-los à Fifa. Também participaram do painel o ex-jogador russo Alexei Smertin, responsável pelo departamento anti-discriminação da Federação Russa de Futebol (RFU); Federico Addiechi, chefe de sustentabilidade e diversidade da Fifa; e o ex-jogador camaronês Geremi.
Powar disse que, de maneira geral, está satisfeito com o ambiente proporcionado na Copa do Mundo. O diretor da FARE admitiu que havia preocupação, antes do torneio, de que "algumas coisas que têm acontecido no futebol russo transbordassem para a Copa do Mundo". Segundo relatório da própria FARE, o Campeonato Russo registrou 80 incidentes discriminatórios na última temporada, o que inclui demonstrações de racismo, apologia ao nazismo e assédio provocado por torcedores.
"A população russa se portou de maneira magnífica, e não registramos problemas com russos dentro de estádios. Mas algo que nos chamou atenção, porque foi realmente significativo, foi o nível de sexismo, tanto de russas abordadas por torcedores quanto de repórteres assediadas enquanto trabalhavam", disse Powar.
Addiechi, chefe de sustentabilidade e diversidade da Fifa, esclareceu depois que foram identificados 30 incidentes com mulheres assediadas nas ruas. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu no início da Copa, quando um grupo de brasileiros induziu uma mulher russa a gritar palavras de cunho sexual dirigidas a ela mesma, em português, aproveitando-se da barreira do idioma.
Outros 15 casos registrados pela Fifa envolveram repórteres que foram alvo de assédio ou comportamento machista durante o trabalho. A repórter Julia Guimarães, da TV Globo, foi beijada à força por um russo enquanto se preparava para entrar ao vivo.
"Provavelmente o número verdadeiro é dez vezes maior, já que vários casos não são denunciados", ponderou Powar.
O diretor da Fifa avaliou, no entanto, que o número de incidentes é "muito baixo" em relação ao número total de torcedores que estão na Rússia para o Mundial. Segundo a entidade, foram distribuídas cerca de 1,5 milhão de FAN IDs, o documento de identificação de torcedores na Copa.
"Em vários casos, graças à colaboração entre Fifa, Comitê Organizador e autoridades locais, foi possível remover as FAN IDs e até iniciar a deportação de torcedores que tiveram essa conduta. Isso não está exatamente na alçada da Fifa, já que aconteceu fora dos estádios. Soubemos através das redes sociais e creio que está tudo bem documentado. Houve alguns que até perderam o emprego", afirmou Addiechi.
"Temos que reconhecer que as redes sociais nos permitem saber mais facilmente destes casos. Mas não acho que a situação aqui, em termos de sexismo, seja diferente do que já vimos em outros lugares", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados