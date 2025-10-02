Mundo

Nove das viagens de trem mais sensacionais do mundo

Comemorando o bicentenário do trem de passageiros, a BBC reúne nove viagens de trem que aliam as belas paisagens a um dos mais nostálgicos e ecológicos meios de transporte que existem.

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:33

As viagens sobre trilhos ainda exercem grande fascínio, 200 anos depois da inauguração do primeiro trem de passageiros Crédito: Alamy

No dia 27 de setembro de 1825, repórteres e observadores de toda a Inglaterra se reuniram na cidade mercante de Darlington, no nordeste do país, para presenciar uma novidade inovadora no setor de transporte.

Naquele dia, centenas de clientes pagaram para se espremer em um dos 20 vagões da Stockton and Darlington Railway. O trem a vapor rodou por 40 km de trilhos, até a cidade de Stockton.

Esta viagem curta e histórica foi a primeira de um trem de passageiros público e deu origem às ferrovias modernas.

Duzentos anos depois, os trens cruzam o globo terrestre, seja com lentas locomotivas antigas ou trens futuristas de alta velocidade.

Nos anos 1950 e 1960, o transporte aéreo pode ter se tornado mais popular do que as viagens de trem em muitas partes do mundo, mas as ferrovias ainda evocam uma sensação de nostalgia e admiração entre muitos viajantes. E correr pelos trilhos ainda é um dos meios de transporte mais ecológicos que existem.

Para comemorar o bicentenário do transporte ferroviário, aqui estão algumas das mais belas e simbólicas viagens de trem do mundo, que poderão servir de inspiração para suas próximas férias.

A Ferrovia do Sr. Henderson leva seus passageiros para uma pitoresca viagem, que começa na baía de Gibraltar e atravessa o deslumbrante interior da Andaluzia, na Espanha Crédito: Alamy

A ferrovia britânica de 135 anos na Espanha, que atravessa uma 'terra de bandidos'

Conhecida como a "Ferrovia do Sr. Henderson", esta cápsula do tempo da era vitoriana cruza o interior da Andaluzia, no sul da Espanha. Ela foi criada em um momento interessante da história espanhola e do Reino Unido.

A estrada de ferro recebeu o nome do financista ferroviário britânico Alexander Henderson (1850-1934). Ele financiou o projeto em 1892, como forma de ligar Gibraltar, controlado pelo Reino Unido, ao restante do território espanhol.

As tentativas anteriores de criar uma ligação ferroviária entre o porto espanhol de Algeciras e o centro da Andaluzia fracassaram porque as florestas e os morros que, hoje, são cruzados pela ferrovia eram repletos de bandidos.

Atualmente, o trem atravessa encostas montanhosas remotas e faz paradas em algumas das maravilhas naturais da região, como o Cañón de las Buitreras (Cânion dos Ninhos de Abutre), com 100 metros de altitude.

A viagem de quatro horas através dos Gates Orientais, na Índia, passa por cenários exuberantes Crédito: Alamy

O lento trem que atravessa 58 túneis nos Gates Orientais indianos

O Trem Especial de Passageiros Visakhapatnam-Kirandul leva seus visitantes em uma lenta e sinuosa viagem de quatro horas através dos Gates Orientais da Índia.

Com 58 túneis, todos marcados pela rouca saudação dos passageiros, a ferrovia passa por montanhas enevoadas e florestas de carvalho, até chegar à cidade de Araku, onde os visitantes podem conhecer a próspera indústria cafeeira da região.

A histórica cidade de Gdansk, na Polônia, é uma das últimas paradas do Baltic Express Crédito: Getty Images

O novo trem turístico da Europa central

Visite algumas das cidades mais vibrantes da Europa central com o recém-lançado Baltic Express.

A viagem começa em Praga, na República Checa, e atravessa florestas de pinheiros e bosques de carvalhos, até chegar à cidade costeira de Gdynia, na Polônia. Você pode embarcar e desembarcar diversas vezes durante o trajeto, pagando uma só passagem.

O trajeto leva oito horas e oferece aos viajantes a oportunidade de conhecer algumas das joias menos conhecidas da região, como Pardubice, na República Checa, com suas casas em tons pastéis e os campanários das igrejas típicas do país. Ou Poznan, a capital cultural da Polônia. Sua praça histórica poderia ser o cenário de um filme da Disney.

O trem-bala japonês talvez seja a ferrovia de alta velocidade mais conhecida do mundo Crédito: Getty Images

O passeio simbólico pelo Japão em alta velocidade

O trem japonês Shinkansen, mais conhecido como "trem-bala", completou 60 anos em 2024.

Trafegando pontualmente em velocidades de até 321 km/h, ele foi o primeiro trem de alta velocidade do mundo. Ele é conhecido tanto pela sua rapidez, quanto pela sua impecável pontualidade.

O trem influenciou maciçamente as viagens no Japão. E, 60 anos depois, existem agora nove trajetos diferentes do Shinkansen, levando passageiros para todo o país.

O mais recente deles é o Hokuriku Shinkansen, conhecido como a Nova Rota do Ouro, que vai de Tóquio até a cidade portuária de Tsuruga.

O Tequila Express mexicano sai de Guadalajara e leva os visitantes para conhecer o interior do Estado de Jalisco, considerado Patrimônio Mundial da Unesco Crédito: Getty Images

O trem que mostra a história da bebida favorita do México

O turismo da tequila vem crescendo no México. E o recém-inaugurado trem Tequila Express oferece uma forma única de fazer com que os visitantes conheçam melhor um dos mais populares produtos de exportação do país, enquanto observam os canteiros aparentemente sem fim das suculentas verde-azuladas espinhosas que compõem os campos de agave do Estado mexicano de Jalisco.

A viagem leva duas horas, de Guadalajara até a cidade de Tequila, onde, segundo a lenda, a bebida foi inventada.

É possível conhecer o vale do Vouga, em Portugal, pela única ferrovia de bitola estreita remanescente do país Crédito: Alamy

Uma viagem de trem nostálgica por Portugal

O Comboio (trem) Histórico do Vouga oferece uma viagem pitoresca pelas encostas do vale do Vouga, em Portugal. Uma locomotiva a diesel de 1964, da ferrovia basca, percorre a única estrada de ferro de bitola métrica remanescente no país.

Os vagões de madeira coloridos (pintados externamente de vermelho-terra, verde escuro e azul royal) contam com interior verde-menta e assentos envernizados de madeira escura. Eles também oferecem plataformas abertas, para que os passageiros possam respirar o ar puro da região durante a viagem, que dura seis horas.

O trem só funciona no verão. Ele faz paradas em várias cidades, como Macinhata do Vouga, onde os passageiros são recebidos por um grupo folclórico de 10 pessoas em trajes típicos da região.

Os visitantes podem também conhecer a colorida cidade artística de Águeda, conhecida pelas suas instalações, apresentações e obras de arte urbanas.

Aberta em 1895, the Snaefell Mountain Railway transporta os turistas para conhecer a vista panorâmica do ponto mais alto da Ilha de Man Crédito: Alamy

A única ferrovia de montanha eletrificada das ilhas britânicas

Viaje bem acima do mar da Irlanda pela Snaefell Mountain Railway, uma ferrovia que atravessa as montanhas da Ilha de Man, localizada entre a Irlanda e o Reino Unido.

Única ferrovia de montanha eletrificada das ilhas britânicas, a linha foi fundamental para trazer o turismo para a ilha desde a sua inauguração, em 1893, ao lado de outra ferrovia, a Manx Electric Railway.

Os veículos das duas linhas elétricas mantêm até hoje grande parte das suas características da era vitoriana, como seu interior de madeira, vestíbulos envidraçados e painéis espelhados.

A Linha do Extremo Norte atravessa as Terras Altas da Escócia, reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade Crédito: Alamy

A aventura ferroviária mais remota da Escócia

A beleza remota e acidentada das Terras Altas Escocesas pode ser admirada no trajeto da Far North Line ("Linha do Extremo Norte"), que liga as cidades de Inverness e Thurso.

A viagem leva quatro horas e atravessa 270 km do maior sistema de turfa preservado do mundo, conhecido como The Flow Country — o único pântano de turfa declarado Patrimônio Mundial da Unesco.

Mobile, no Estado americano do Alabama, é uma cidade portuária com carvalhos vivos e varandas de ferro forjado. Conta-se que foi nela que teve lugar o primeiro Mardi Gras (o festival da terça-feira gorda) dos Estados Unidos, no século 18. Crédito: Alamy

Explore a beleza do litoral do Golfo com o recém-restaurado Serviço Mardi Gras

Duas décadas depois da devastação causada pelo furacão Katrina, a companhia ferroviária americana Amtrak retomou os serviços da linha do litoral do Golfo em 18 de agosto de 2025. Agora, ela é conhecida como Serviço Mardi Gras ("Terça-Feira Gorda").

O trem atravessa os pântanos costeiros, praias estonteantes e coloridas cidades litorâneas. Ele liga diversos locais lendários do sul dos Estados Unidos, como Mobile, no Alabama, e Nova Orleans, na Louisiana.

