Nova Zelândia é um dos primeiros países a celebrar o ano novo

Um dos primeiros países a dar as boas-vindas ao ano novo foi a Nova Zelândia. Por lá, a população já celebra a chegada de 2018 bem antes de Brasília e com muita festa.
Publicado em 31 de Dezembro de 2017 às 13:16
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