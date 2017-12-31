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Ano novo

Nova Zelândia é um dos primeiros países a celebrar o ano novo

A população já se reúne para comemorar a chegada de 2018

Publicado em 31 de Dezembro de 2017 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2017 às 13:16
Um dos primeiros países a dar as boas-vindas ao ano novo foi a Nova Zelândia. Por lá, a população já celebra a chegada de 2018 bem antes de Brasília e com muita festa.
Queima de fogos em Nova Zelândia marca chegada de 2018 Crédito: Reprodução/Instagram @gee_geebae

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