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Pandemia

Nova York tem recorde de mortes em 24 horas, com 630 óbitos

O Estado norte-americano registrou um total de 3.565 mortes e 113.704 casos, incluindo 10.841 novos casos no dia anterior.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 15:27

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 15:27

Turismólogo revela porque as celebridades brasileiras adoram Nova York
Turismólogo revela porque as celebridades brasileiras adoram Nova York Crédito: Unsplash
O Estado de Nova York registrou 630 mortes de coronavírus em 24 horas, superando os dias anteriores da epidemia, à medida que o ápice está "em algum lugar na faixa de sete dias", previu o governador Andrew Cuomo neste sábado, 4, durante uma entrevista coletiva.
O Estado registrou um total de 3.565 mortes e 113.704 casos, incluindo 10.841 novos casos no dia anterior.
Cuomo disse que, enquanto dois terços dos pacientes hospitalizados no Estado até agora receberam alta, cerca de 15 900 pessoas ainda estão em hospitais e o pico do surto está à frente.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Pelos números, ainda não estamos no ápice. Estamos chegando mais perto", disse Cuomo, acrescentando que, embora as previsões variem para quando isso acontecer, as autoridades estaduais acham que pode demorar uma semana. "Quero chegar ao outro lado do ápice e vamos descer a montanha."
Cuomo alertou que o Estado carecia de ventiladores suficientes para as próximas semanas, em contraste com o comentário do presidente Trump na sexta-feira de que Nova York estava "bem servida com ventiladores".

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