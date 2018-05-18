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Sequestro

Nos EUA, sequestador usa jacaré para forçar vítima a implorar resgate

A polícia rastreou o telefone e conseguiu prender o sequestrador em um quarto de hotel, onde era o cativeiro, e libertar a vítima

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 16:38
Isaias Garcia ameaçava vítima com jacaré faminto Crédito: Divulgação/Connecticut Department of Corrections
Isaias Garcia, de 30 anos, ameaçou um jovem que ele havia sequestrado de uma forma inusitada. No cativeiro, o criminoso usou um aligator (jacaré típico americano) faminto para ameaçar a vítima e fazer com que ela implorasse resgate a um parente. Caso contrário, o réptil arrancaria uma parte do corpo do sequestrado, de 21 anos.
"Ele tem um jacaré e está dizendo que você não der o dinheiro, ele vai me morder", disse a vítima em uma ligação feita em 6 de abril em Connecticut (EUA). O sequestrador exigia US$ 800 (cerca de R$ 3 mil) pela libertação do jovem, cujo nome não foi divulgado.
Quando a tia exigiu prova de que o sobrinho estava em poder de Isaias, o sequestrador enviou uma foto em que a vítima aparecia amarrada em uma banheira sob o olhar atento de um jacaré, revelou a CBS News.
A polícia rastreou o telefone e conseguiu prender o sequestrador em um quarto de hotel, onde era o cativeiro, e libertar a vítima. O jacaré foi encaminhado para agentes florestais.

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