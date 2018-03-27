Nos EUA, noiva raspa o cabelo em homenagem a mãe que morreu de câncer

Corinne e Tim após ela ter raspado o cabelo Crédito: corinne.sullivan76 | Facebook

A americana Corinne Sullivan, de 41 anos, ficou noiva recentemente de Tim Lydon, mas fez questão de marcar a ocasião com uma homenagem a sua mãe, Colleen Charneski, que morreu em janeiro de 2016, após passar anos lutando contra um câncer.

"Eu estava procurando por algo para fazer para honrar sua memória. Eu sou uma corredora, então eu pensei em uma corrida, mas nada me parecia bom o suficiente", disse ela à ABC News.

Corinne, que conheceu Tim justamente na época em que sua mãe lutava contra o câncer, então ficou sabendo sobre a Fundação Saint Baldrick, que faz eventos em que voluntários raspam seus cabelos para doar para crianças com câncer.

Ela adorou a ideia, pois sua mãe era uma enfermeira que estudava para se especializar em oncologia pediátrica. "Minha mãe queria trabalhar com crianças que tinha câncer, então ela lidou muito com isso. Ela era mãe e trabalhava o tempo todo. Era muito inspirador", disse Corinne.

Corinne decidiu que iria doar seus cabelos no ano seguinte, mas ela não sabia que, em dezembro de 2017, enquanto esquiava em Chicago, ela ficaria noiva de Tim. Imediatamente, ela lembrou seu noivo do plano de raspar seu cabelo  e ele a apoiou.