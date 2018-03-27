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Homenagem

Nos EUA, noiva raspa o cabelo em homenagem a mãe que morreu de câncer

O cabelo será doado para uma instituição que ajuda crianças com câncer; ela também pediu doações de dinheiro para a fundação em vez de presentes de casamento

Publicado em 27 de Março de 2018 às 20:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 20:27
Corinne e Tim após ela ter raspado o cabelo Crédito: corinne.sullivan76 | Facebook
A americana Corinne Sullivan, de 41 anos, ficou noiva recentemente de Tim Lydon, mas fez questão de marcar a ocasião com uma homenagem a sua mãe, Colleen Charneski, que morreu em janeiro de 2016, após passar anos lutando contra um câncer.
"Eu estava procurando por algo para fazer para honrar sua memória. Eu sou uma corredora, então eu pensei em uma corrida, mas nada me parecia bom o suficiente", disse ela à ABC News.
Corinne, que conheceu Tim justamente na época em que sua mãe lutava contra o câncer, então ficou sabendo sobre a Fundação Saint Baldrick, que faz eventos em que voluntários raspam seus cabelos para doar para crianças com câncer.
Ela adorou a ideia, pois sua mãe era uma enfermeira que estudava para se especializar em oncologia pediátrica. "Minha mãe queria trabalhar com crianças que tinha câncer, então ela lidou muito com isso. Ela era mãe e trabalhava o tempo todo. Era muito inspirador", disse Corinne.
Corinne decidiu que iria doar seus cabelos no ano seguinte, mas ela não sabia que, em dezembro de 2017, enquanto esquiava em Chicago, ela ficaria noiva de Tim. Imediatamente, ela lembrou seu noivo do plano de raspar seu cabelo  e ele a apoiou.
Então Corinne fez um evento para raspar a cabeça no dia 9 de março, em um pub em Chicago, durante seu chá de panelas: ela convidou 20 amigas para beber, comper cupcakes e vê-la cortar os longos cabelos loiros que ela tinha. Em vez de presentes, ela pediu que as amigas doassem para a Fundação Saint Baldrick, e arrecadou mais de US$ 1.350 (cerca de R$ 4.495).

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