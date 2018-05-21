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Carolina do Sul

Nos EUA, menino de 10 anos sobrevive a ataque de tubarão

A mãe, Tonya, de 44 anos, ouviu o filho gritar: 'Um tubarão me mordeu!'. Mas ela achou que fosse uma brincadeira da criança

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 17:51
Tubarão-branco | Imagem ilustrativa Crédito: Reprodução/Divulgação
Jei Turrell, de 10 anos, estava se banhando na semana passada em uma praia em Hilton Head, em Carolina do Sul, nos Estados Unidos, quando, sem perceber, um tubarão se aproximou dele e o atacou.
A mãe, Tonya, de 44 anos, ouviu o filho gritar: "Um tubarão me mordeu!". Mas ela achou que fosse uma brincadeira da criança.
Jei Turrell teve sérios ferimentos no braço direito Crédito: Reprodução | Facebook(Tonya Turrell)
Só quando viu o sangue se espalhar pelo mar Tonya percebeu que o caso era sério. O filho conseguiu se afastar do tubarão e nadar até a areia. O braço direito ficou seriamente ferido.
O menino foi levado a um hospital de Savannah, onde passou por cirurgia de duas horas de duração. Médicos temem que o menino tenha parte da mobilidade no braço afetada para sempre, já que músculos e nervos foram severamente atingidos, contou a NBC News.

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