Nos EUA, menino de 10 anos sobrevive a ataque de tubarão

Tubarão-branco | Imagem ilustrativa Crédito: Reprodução/Divulgação

Jei Turrell, de 10 anos, estava se banhando na semana passada em uma praia em Hilton Head, em Carolina do Sul, nos Estados Unidos, quando, sem perceber, um tubarão se aproximou dele e o atacou.

A mãe, Tonya, de 44 anos, ouviu o filho gritar: "Um tubarão me mordeu!". Mas ela achou que fosse uma brincadeira da criança.

Jei Turrell teve sérios ferimentos no braço direito Crédito: Reprodução | Facebook(Tonya Turrell)

Só quando viu o sangue se espalhar pelo mar Tonya percebeu que o caso era sério. O filho conseguiu se afastar do tubarão e nadar até a areia. O braço direito ficou seriamente ferido.