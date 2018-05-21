Nos EUA, menino de 10 anos sobrevive a ataque de tubarão

Jei Turrell, de 10 anos, estava se banhando na semana passada em uma praia em Hilton Head, em Carolina do Sul, nos Estados Unidos, quando, sem perceber, um tubarão se aproximou dele e o atacou.
A mãe, Tonya, de 44 anos, ouviu o filho gritar: "Um tubarão me mordeu!". Mas ela achou que fosse uma brincadeira da criança.
Só quando viu o sangue se espalhar pelo mar Tonya percebeu que o caso era sério. O filho conseguiu se afastar do tubarão e nadar até a areia. O braço direito ficou seriamente ferido.
O menino foi levado a um hospital de Savannah, onde passou por cirurgia de duas horas de duração. Médicos temem que o menino tenha parte da mobilidade no braço afetada para sempre, já que músculos e nervos foram severamente atingidos, contou a NBC News.