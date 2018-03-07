Nos EUA, mãe é presa após filho de 8 anos atirar com fuzil em irmã

Alyssa Edwars, de 27 anos, foi presa por ter colocado em risco a vida de sua filha, de 4 anos Crédito: Divulgação

Um menino de 8 anos atirou contra a irmã de 4 anos com um fuzil em Ohio, nos Estados Unidos, no último sábado (3). Logo depois ele avisou à mãe, que passou em casa para ver como a filha estava, mas voltou para o trabalho sem buscar atendimento médico imediato para ela.

As duas crianças ficaram sozinhas em casa por horas na cidade de Hayesville, a 112 quilômetros de Cleveland, até que Alyssa Edwars, de 27 anos, levasse a menina para um hospital. Ela está estável e não corre risco de morte, segundo a polícia do condado de Ashland. Já o menino está sob os cuidados dos serviços infantis assistenciais.

A mãe das crianças foi presa por colocar em risco a integridade física ou a vida da filha. Segundo a polícia, Alyssa teria guardado o fuzil em um armário com outras armas de fogo, mas o filho dela tinha livre acesso ao conteúdo.

De acordo com o "The Ashland Times-Gazette", uma fiança foi estipulada em U$ 30 mil (cerca de R$ 96,7 mil). Ela chorou ao aparecer no tribunal, nesta segunda-feira (5).