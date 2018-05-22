Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Nos EUA, jovem esfaqueada se recusa a ser atendida por médico negro
Racismo

Nos EUA, jovem esfaqueada se recusa a ser atendida por médico negro

O advogado de defesa negou que a cliente seja racista. Segundo ele, a moça apenas fez uma má escolha de palavras.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 19:05

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 19:05

Zena Edwards Crédito: Reprodução | Facebook
Zena Edwards, de 18 anos, foi condenada nesta semana por injúria racial após ser levada à emergência de um hospital em Denbighshire, no País de Gales, com um golpe de faca nas costas. Ela se recusou a ser atendida por um médico negro.
De acordo com o "Daily Post", Zena se declarou culpada, atenuando a sentença. A juíza Gwyn Jones condenou a jovem a 12 meses de supervisão judicial, 200 horas de trabalhos comunitários e ao pagamento de o equivalente a R$ 3.500, somando multa, indenização e custas do processo.
A jovem foi encontrada, no dia 6, adormecida em um apartamento alvo de batida policial. Ao perceberem o ferimento nas costas, policiais decidiram levá-la a um hospital. Zena resistiu e cuspiu nos agentes da lei. Foi algemada. A polícia encontrou uma pequena quantidade de cocaína com a jovem.
No hospital, Zena gritou com o médico negro que tentava atendê-la:
"Você não pode limpar isso. Você é sujo!". Ainda não se descobriu como Zena foi esfaqueada. O advogado de defesa negou que a cliente seja racista. Segundo ele, Zena apenas fez uma má escolha de palavras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados