Nos EUA, jovem esfaqueada se recusa a ser atendida por médico negro

Zena Edwards Crédito: Reprodução | Facebook

Zena Edwards, de 18 anos, foi condenada nesta semana por injúria racial após ser levada à emergência de um hospital em Denbighshire, no País de Gales, com um golpe de faca nas costas. Ela se recusou a ser atendida por um médico negro.

De acordo com o "Daily Post", Zena se declarou culpada, atenuando a sentença. A juíza Gwyn Jones condenou a jovem a 12 meses de supervisão judicial, 200 horas de trabalhos comunitários e ao pagamento de o equivalente a R$ 3.500, somando multa, indenização e custas do processo.

A jovem foi encontrada, no dia 6, adormecida em um apartamento alvo de batida policial. Ao perceberem o ferimento nas costas, policiais decidiram levá-la a um hospital. Zena resistiu e cuspiu nos agentes da lei. Foi algemada. A polícia encontrou uma pequena quantidade de cocaína com a jovem.

No hospital, Zena gritou com o médico negro que tentava atendê-la: