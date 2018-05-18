Nos EUA, estagiária é presa por fazer sexo com aluno adolescente

Elizabeth Flint Crédito: Reprodução | Instagram

A estagiária de Pedagogia Elizabeth Flint, de 21 anos, foi presa sob acusação de ter feito sexo na sua própria casa com um aluno adolescente. As relações sexuais aconteceram em Lombard, em Illinois, nos Estados Unidos, em abril.

"Ela usou sua posição de autoridade para abusar sexualmente do menor em três diferentes ocasiões", disse Robert Berlin, promotor público, de acordo com o "Daily Herald".

Elizabeth vinha sendo investigada depois que colegas na Glenbard East High School foram à polícia denunciar um "comportamento estranho e suspeito".