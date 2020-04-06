Noruega afirma que pandemia está sob controle no país

Cidade de Trondheim, na Noruega Crédito: Pixabay

O governo da Noruega afirmou nesta segunda (6) que a pandemia de coronavírus está controlada no país.

Segundo o Ministério da Saúde, em média cada pessoa infectada transmite a doença para 0,7. A meta do governo era que essa taxa de transmissão fosse de no máximo 1.

O governo norueguês decide na próxima quarta se começa a retomar as atividades suspensas a partir de meados de abril.

Até as 12h desta segunda, a Noruega tinha 5.760 casos confirmados da doença e 74 mortes. O país realizou 2.076 testes por 100 mil habitantes, a maior taxa per capita entre as maiores nações europeias.