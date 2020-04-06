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Covid-19

Noruega afirma que pandemia está sob controle no país

Segundo o Ministério da Saúde do país nórdico, em média cada pessoa infectada transmite a doença para 0,7
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 14:35

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 14:35

Cidade de Trondheim, na Noruega
Cidade de Trondheim, na Noruega Crédito: Pixabay
O governo da Noruega afirmou nesta segunda (6) que a pandemia de coronavírus está controlada no país.
Segundo o Ministério da Saúde, em média cada pessoa infectada transmite a doença para 0,7. A meta do governo era que essa taxa de transmissão fosse de no máximo 1.
O governo norueguês decide na próxima quarta se começa a retomar as atividades suspensas a partir de meados de abril.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Até as 12h desta segunda, a Noruega tinha 5.760 casos confirmados da doença e 74 mortes. O país realizou 2.076 testes por 100 mil habitantes, a maior taxa per capita entre as maiores nações europeias.
A Noruega entrou em quarentena no dia 12 de março. Na semana passada, o governo anunciou que deve manter até o verão a proibição a atividades que envolvam aglomeração de pessoas, como eventos públicos.

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