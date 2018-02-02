Norte-coreanas podem ficar sem smartphones oferecidos a atletas

Olimpíadas de Inverno Crédito: EFE

A Coreia do Sul não confirmou se vai repassar às atletas norte-coreanas que integram seu time de hóquei no gelos os smartphones oferecidos a todos os atletas dos Jogos de Inverno pelo patrocinador do evento.

A fabricante Samsung, patrocinadora oficial dos Jogos de Pyongyang, na Coreia do Sul, anunciou a distribuição de 4 mil smartphones modelo Galaxy Note 8, especialmente projetados para as Olimpíadas. No entanto, um membro da organização disse à agência de notícias Reuters que a entrega dos aparelhos celulares aos norte-coreanos poderia violar as sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.

"Estamos tentando descobrir formas de cumprir as sanções", disse o funcionário.

As atletas da equipe de hóquei sobre o gelo também não usarão os uniformes da Nike, fornecedora oficial da delegação sul-coreana. Elas usarão uniformes alternativos, que serão produzidos por uma empresa finlandesa. A Nike não se pronuciou sobre o caso.

Durante meses, o presidente da Coréia do Sul, Moon Jae-in, buscou a participação conjunta entre as Coreias na esperança de aliviar as tensões entre os países, ainda oficialmente em guerra. O objetivo é evitar os incidentes violentos ocorridos em eventos anteriores realizados pelo Sul.