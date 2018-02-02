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Jogos de Inverno

Norte-coreanas podem ficar sem smartphones oferecidos a atletas

Organização do evento não confirma se jogadoras receberão brinde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 15:26

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 15:26

Olimpíadas de Inverno Crédito: EFE
A Coreia do Sul não confirmou se vai repassar às atletas norte-coreanas que integram seu time de hóquei no gelos os smartphones oferecidos a todos os atletas dos Jogos de Inverno pelo patrocinador do evento.
A fabricante Samsung, patrocinadora oficial dos Jogos de Pyongyang, na Coreia do Sul, anunciou a distribuição de 4 mil smartphones modelo Galaxy Note 8, especialmente projetados para as Olimpíadas. No entanto, um membro da organização disse à agência de notícias Reuters que a entrega dos aparelhos celulares aos norte-coreanos poderia violar as sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.
"Estamos tentando descobrir formas de cumprir as sanções", disse o funcionário.
As atletas da equipe de hóquei sobre o gelo também não usarão os uniformes da Nike, fornecedora oficial da delegação sul-coreana. Elas usarão uniformes alternativos, que serão produzidos por uma empresa finlandesa. A Nike não se pronuciou sobre o caso.
Durante meses, o presidente da Coréia do Sul, Moon Jae-in, buscou a participação conjunta entre as Coreias na esperança de aliviar as tensões entre os países, ainda oficialmente em guerra. O objetivo é evitar os incidentes violentos ocorridos em eventos anteriores realizados pelo Sul.
De acordo com vários funcionários sul-coreanos, a Coréia do Sul teve que fazer várias manobras para garantir que sua hospitalidade não corrompa as sanções ou outras leis impostas pela ONU. Somente para levantar a bandeira norte-coreana ao lado das outras, nas instalações Olímpicas, foi necessário uma isenção das leis sul-coreanas que proíbem o "louvor" ao regime da Coreia do Norte, disse um funcionário do comitê organizador da Pyeongchang à Reuters.

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