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Manhattan

Nora de Trump é levada a hospital após receber carta com pó branco

Medida foi tomada como precaução após suspeitas sobre carta endereçada a Trump Jr.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 19:45

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 19:45

Nora do presidente Donald Trump, Vanessa Trump foi levada para um hospital de Manhattan por precaução nesta segunda-feira (12) Crédito: Gage Skidmore | Flickr
Nora do presidente Donald Trump, Vanessa Trump foi levada para um hospital de Manhattan por precaução nesta segunda-feira (12) , após uma carta suspeita contendo uma substância não identificada ter sido enviada para o apartamento dela e do marido, Donald Trump Jr. A informação é de autoridades que falaram com a NBC News.
De acordo com a NBC, a carta era dirigida a Trump Jr., filho mais velho do presidente com sua ex-mulher Ivana Zelnickova. Recentemente, o casal voltou a receber proteção do Serviço Secreto após ter pedido privacidade por meses.
Após a carta ser aberta com um pó branco dentro, três pessoas no apartamento foram levadas ao Centro Médico Presbiteriano-Weill Cornell de Nova York, estritamente como precaução, disse o Departamento de Bombeiros da Cidade de Nova York. Vanessa era uma delas.
Não há qualquer indicação de que qualquer pessoa tenha sofrido ferimentos, e nenhum sinal de que a substância fosse um material perigoso ou um agente biológico. Há anos autoridades americanas tomam precauções elevadas contra agentes químicos como a bactéria antraz.
 
Vanessa tem cinco filhos com Donald Jr.: Kai, Chloe, Donald, Tristan e Spencer. Ele é atual chefe de operações da Organização Trump.
 

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