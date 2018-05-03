No Dia da Liberdade de Imprensa, ONU apela contra violência e censuras

Ilustração - Liberdade de imprensa Crédito: Reprodução/Pixabay

Há 25 anos, a Assembleia Geral da ONU proclamou 3 de maio como Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, em uma ação para conscientizar o mundo para a luta a favor do simples direito de informar  sistematicamente violado mundo afora, seja através de violência, intimidação, censura ou desinformação deliberada. Muito mudou desde então, principalmente com o ascensão irrefreável das mídias digitais. Mas fazer jornalismo com liberdade, adverte a entidade, ainda é um desafio um tanto difícil.

Só em 2017, a entidade relatou 79 jornalistas assassinados no exercício da profissão. Em um comunicado, a Unesco destacou que a independência e as condições de trabalho seguro são ainda mais essenciais de ser lembradas no 3 de maio porque, "em muitos países do mundo, as publicações são censuradas, multadas, suspensas e fechadas, da mesma forma que jornalistas, redatores e editores são perseguidos, atacados, detidos e até assassinados."

 Os cidadãos do mundo têm o direito à comunicação. As liberdades de expressão e de imprensa são essenciais para os alicerces da sociedade. Só há estas liberdades com uma imprensa plural e com segurança para os jornalistas  disse ao GLOBO Adauto Soares, coordenador do setor de Comunicação e Informação da Unesco em Brasília.

FOTOJORNALISTA RECEBE PRÊMIO GUILLERMO CANO

No 25º ano em que o dia é comemorado, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) celebrou o fotojornalista egípcio Mahmoud Abu Zeid (conhecido como Shawkan) com seu Prêmio Mundial de Liberdade de Imprensa que leva o nome de Guillermo Cano, o diretor do diário colombiano "El Espectador" morto em 1986 após denunciar a ampla extensão das atividades criminosas do narcotraficante Pablo Escobar.

Em 14 de agosto de 2013, Shawkan foi preso enquanto cobria um protesto que se transformou em um massacre de centenas de pessoas pelas forças de segurança egípcias em uma praça do Cairo, semanas após o golpe de Estado que levou ao poder o general Abdel Fattah al-Sisi. Sem evidências concretas, foi acusado de crimes como posse de armas, assassinato e tentativa de homicídio. Continua preso até hoje, e já sofreu pedidos de pena de morte pela Procuradoria do país.

Segundo o grupo de trabalho da ONU sobre detenções arbitrárias, a detenção de Shawkan, hoje com 31 anos, é contrária à Declaração Universal dos Direitos Humanos e ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Em ausência, Shwakan foi comemorado num evento da entidade em Acra, capital de Gana, na quarta-feira (2).

 O prêmio é um tributo a sua coragem, resistência e compromisso com a liberdade de expressão  definiu Maria Ressa, presidente do júri que premiou Shawkan.

Neste ano, o tema escolhido pela Unesco foi "De olho no poder: mídia, justiça e o Estado de direito", trazendo atenção a "questões de mídia e a transparência do processo político, a independência e a alfabetização midiática do sistema judiciário, e a responsabilização das instituições governamentais perante o público".

Para Adauto Soares, apesar de a sistemática violência contra jornalistas gerar até hoje altos níveis de assassinatos e impunidade, muitos governos também vêm se conscientizando da necessidade de propagar apelos por maiores condições para uma imprensa livre.

 São muitos fóruns de discussão sobre o tema sendo produzidos. Antes, não havia um consenso sobre a violência contra jornalistas entre empresários, governos e entidades. Não era algo de preocupação geral. Sentimos que hoje há maior clareza sobre um tema que deve ser abordado e combatido  comemorou.