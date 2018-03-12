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No Canadá, irmãos são obrigados a andar sob frio intenso como castigo

Imagens da caminhada gelada viralizaram no Facebook, onde a mãe viveu um misto de elogios e críticas

Publicado em 12 de Março de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 17:23
Filhos são obrigados pela mãe a andar 7km sob frio intenso Crédito: Reprodução | Facebook
Uma mulher de Harrow (Ontário, Canadá) escolheu uma punição diferente para os filhos, que haviam sido "desrespeitosos" com o motorista do ônibus que costuma levá-los para escola.
Os dois meninos tiveram que andar 7 km (a distância entre a casa deles e o colégio), sob frio intenso, com o mais velho carregando cartaz dizendo: "Por sermos desrespeitosos com o nosso motorista de ônibus a mamãe está nos fazendo caminhar".
A caminhada durou duas horas. "Meus meninos foram maus com o motorista e recebi uma ligação da escola. Então eu os fiz caminhar por 7 km para mostrar como seria ser expulso do ônibus", disse a canadense, de acordo com a emissora CBC.
Imagens da caminhada gelada viralizaram no Facebook, onde a mãe viveu um misto de elogios e críticas. Para muitos, a mulher deve ser saudada como "verdadeira mãe".
"Muito bem, mamãe! Esta é a forma de se criar os filhos!", comentou um internauta. Na contramão, Tina Gatt, da entidade Children's Aid Society, disse que expor crianças a vergonha pública não é "construtivo". "Envergonhar crianças não motiva bom comportamento", criticou.

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