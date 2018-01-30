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Acidente

Ônibus cai em rio na Índia e deixa pelo menos 36 pessoas mortas

Motorista teria perdido o controle do veículo em uma ponte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 00:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 00:00

Ao menos 36 pessoas morreram depois que o ônibus em que viajavam saiu de uma ponte e caiu em um rio, no estado indiano de Bengala Ocidental, informou a polícia nesta segunda-feira (29).
Testemunhas e investigações preliminares indicaram que o motorista do ônibus, que também morreu no acidente, perdeu o controle quando tentou ultrapassar outro veículo na ponte.
O ônibus colidiu com uma das laterais da ponte e caiu de uma altura de 12 metros no rio Bhairav.
"Os socorristas recuperaram 36 corpos até agora. Nove passageiros foram hospitalizados", disse à AFP o ministro do Transporte, Subhendu Adhikari.
Os socorristas acreditam que havia mais de 50 passageiros no ônibus no momento do acidente. Na segunda-feira à tarde, continuava a operação de resgate nesta zona a 300 km da capital estatal, Calcutá. As vítimas incluem ao menos nove mulheres e quatro crianças.
Os residentes indianos e os membros da equipe de resgate usaram barcos para procurar sobreviventes Canal Ghogra, no distrito de Murshidabad, a cerca de 187 milhas de Kolkata.
 

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