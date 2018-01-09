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Viciou

Neto dá videogame de presente para sua avó e ela fica viciada

'Ela deixou de ir a igreja para jogar Minecraft', publicou o jovem no Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 13:33

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 13:33

Após ganhar videogame, ela até deixou de ir a igreja para jogar Minecraft Crédito: Foto: Twitter/@papichombo
O jovem Jon Aro, da Flórida, nos Estados Unidos, deu um presente de Natal inusitado para a sua avó: um Xbox One. O presente se tratava de uma brincadeira, mas ela gostou muito e resolveu começar a jogar. Alguns dias depois, ela só pensava em passar horas na frente do console.
"Eu comprei um Xbox para a minha avó como uma 'zoeira', mas agora ela está jogando há três dias e eu não consigo fazê-la parar", tuitou o neto, junto a uma foto de sua avó jogando. Depois, ele tuitou: "Alguém, por favor, ajude! Ela deixou de ir a igreja para jogar Minecraft".
Os tuítes viralizaram e os internautas se divertiram muito com a avó. Um seguidor até brincou: "Mas você pode construir uma igreja no Minecraft". Sem dúvidas, o último Natal serviu para que Jon descobrisse novos interesses de sua avó.

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