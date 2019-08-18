Negociadores dos EUA e da China conversarão na próxima semana ou em 10 dias

Bandeira dos EUA Crédito: Pixabay

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, confirmou a possibilidade de realizar negociações comerciais com a China nos Estados Unidos, em um esforço para dissipar os temores de escalada da guerra comercial entre os dois países.

Mas Kudlow também disse que a resposta da China aos protestos em Hong Kong pode afetar o resultado da discussão. Em entrevista ao programa "Fox News Sunday", Kudlow confirmou que negociadores norte-americanos e chineses vão conversar na próxima semana ou em 10 dias por teleconferência.

"Se as reuniões desses negociadores se concretizarem, como esperamos que ocorra, e nós possamos ter uma renovação substancial das negociações, então estamos planejando que a China venha para os EUA e se reúna com nossos principais negociadores para continuar as negociações", disse.

Kudlow disse que uma teleconferência na semana passada entre o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, produziu "notícias positivas". Após a teleconferência, os EUA adiaram a imposição de tarifas a produtos da China, citando o impacto que uma escalada da guerra comercial teria sobre as empresas norte-americanas se preparando para as festas de final de ano.