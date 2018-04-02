Navio bombardeado na 2ª Guerra Mundial é tirado do mar após 75 anos

Navio SS Sagaing havia afundado em 1942 Crédito: Marinha do Sri Lanka

Uma embarcação britânica bombardeada por forças japonesas na Segunda Guerra Mundial foi içada do fundo do mar para a costa do Sri Lanka. Batizado de SS Sagaing, o navio foi atingido por mísseis há 75 anos e abandonado em chamas pela tripulação.

A maior parte dos passageiros e da carga foi salva no confronto, em 1942. Antes abandonada, a embarcação foi deliberadamente afundada até dez metros de profundidade no ano seguinte, em 1943. A ideia era criar um píer para a movimentação naval na região, perto do porto de Trincomalee. Desta vez, o objetivo da retirada era justamente abrir espaço para as instalações de atracação.

O SS Sagaing só voltou à superfície em uma operação das autoridades do Sri Lanka, que acionaram um grupo de 98 mergulhadores para auxiliar no trabalho. Fotos divulgadas pela Marinha do país revelam o casco e o que sobrou das estruturas internas do navio. No dia do ataque, a embarcação transportava aeronaves e munição para os aliados.

Para retirá-lo do fundo do mar, foi preciso fortalecer a estrutura da embarcação, de 138 metros de cumprimento. Os mergulhadores chegaram a montar um lado artificial acoplado ao navio para garantir a flutuabilidade e facilitar a retirada das águas.