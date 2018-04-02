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Sri Lanka

Navio bombardeado na 2ª Guerra Mundial é tirado do mar após 75 anos

Embarcação foi movida no Sri Lanka em operação de seis meses

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 17:27
Navio SS Sagaing havia afundado em 1942 Crédito: Marinha do Sri Lanka
Uma embarcação britânica bombardeada por forças japonesas na Segunda Guerra Mundial foi içada do fundo do mar para a costa do Sri Lanka. Batizado de SS Sagaing, o navio foi atingido por mísseis há 75 anos e abandonado em chamas pela tripulação.
A maior parte dos passageiros e da carga foi salva no confronto, em 1942. Antes abandonada, a embarcação foi deliberadamente afundada até dez metros de profundidade no ano seguinte, em 1943. A ideia era criar um píer para a movimentação naval na região, perto do porto de Trincomalee. Desta vez, o objetivo da retirada era justamente abrir espaço para as instalações de atracação.
O SS Sagaing só voltou à superfície em uma operação das autoridades do Sri Lanka, que acionaram um grupo de 98 mergulhadores para auxiliar no trabalho. Fotos divulgadas pela Marinha do país revelam o casco e o que sobrou das estruturas internas do navio. No dia do ataque, a embarcação transportava aeronaves e munição para os aliados.
Para retirá-lo do fundo do mar, foi preciso fortalecer a estrutura da embarcação, de 138 metros de cumprimento. Os mergulhadores chegaram a montar um lado artificial acoplado ao navio para garantir a flutuabilidade e facilitar a retirada das águas.
Em comunicado divulgado no sábado, a marinha do Sri Lanka informou que a operação começou há seis meses e meio, em 11 de setembro. O processo de içar, no entanto, só foi possível a partir de 22 de março. Depois da retirada, o navio foi novamente afundado em outro local para que permanecesse preservado, segundo o portal "News First". Esta informação não foi confirmada pelas autoridades do país.

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