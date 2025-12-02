Home
>
Mundo
>
Naufrágio deixa mortos e desaparecidos na Amazônia peruana

Naufrágio deixa mortos e desaparecidos na Amazônia peruana

O incidente aconteceu durante a madrugada quando as duas embarcações estavam atracadas. Uma delas foi esmagada durante o deslizamento

Redação O Estado de S. Paulo

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09:07

Naufrágio de duas embarcações de passageiros foi provocado por um deslizamento de terra na margem do rio Ucayali
Naufrágio de duas embarcações de passageiros foi provocado por um deslizamento de terra na margem do rio Ucayali Crédito: Reprodução

Ao menos 12 pessoas morreram e cerca de outras 60 estão desaparecidas após o naufrágio de duas embarcações de passageiros provocado por um deslizamento de terra na margem do rio Ucayali, um dos principais rios da Amazônia peruana, nesta segunda-feira, dia 1º. Imagens divulgadas pela mídia local mostravam mulheres de mãos dadas com crianças, correndo e chorando às margens do rio; pessoas tentando reanimar sobreviventes do naufrágio que estavam no chão, tossindo água; e, até mesmo sobreviventes saindo do rio por conta própria.

Recomendado para você

O incidente aconteceu durante a madrugada quando as duas embarcações estavam atracadas. Uma delas foi esmagada durante o deslizamento

Naufrágio deixa mortos e desaparecidos na Amazônia peruana

Jornal britânico afirma que ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos estão sofrendo com "erros cometidos por eles mesmos".

Direita brasileira procura novo líder após clã Bolsonaro 'se autodestruir', diz Financial Times

Conselheira tutelar que acompanhou Gerson de Melo Machado por nove anos disse à BBC News Brasil que caso simboliza uma falha coletiva para garantir tratamento ao jovem.

O jovem morto após invadir jaula de leoa em João Pessoa: 'A última etapa de uma tragédia anunciada'

O incidente aconteceu durante a madrugada quando as duas embarcações estavam atracadas. Uma delas foi esmagada durante o deslizamento, enquanto a outra virou devido ao impacto da terra com o rio, que gerou uma "grande onda". As equipes de resgate informaram que a lista de passageiros se perdeu, então não é possível determinar ao certo quantas pessoas estavam a bordo no momento da tragédia.

Corpos foram encontrados flutuando no rio, alguns a até 3 km do local do acidente, em meio a fortes correntes. Este não foi o único acidente do tipo ocorrido em 2025. Em maio, uma colisão entre uma embarcação da Marinha peruana e um navio-tanque da petrolífera anglo-francesa Perenco, no rio Amazonas, deixou dois marinheiros mortos e um desaparecido. Em setembro de 2024, outro acidente ocorreu no mesmo rio Ucayali, após uma embarcação colidir com um tronco submerso, resultando em seis mortos e mais de 80 pessoas resgatadas com vida. Na região do Ucayali, assim como em outras partes da Amazônia peruana, os rios são o meio de transporte mais utilizado devido à falta de estradas

Leia mais

Imagem - Revolução silenciosa: ES desponta como próximo polo de inovação do Brasil

Revolução silenciosa: ES desponta como próximo polo de inovação do Brasil

Imagem - Como estudo do MIT mostrou que apps de delivery reduzem a violência

Como estudo do MIT mostrou que apps de delivery reduzem a violência

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais