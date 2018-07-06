Naufrágio de barco turístico na Tailândia deixa 27 mortos

As equipes de emergência da Marinha da Tailândia conseguiram resgatar ao menos 27 cadáveres das 57 pessoas que estavam desaparecidas depois que um barco turístico virou na tarde de quinta-feira no mar do Sul do país, na ilha de Phuket. A embarcação "Phoenix" naufragou com 105 pessoas a bordo, com 93 turistas chineses e 12 tripulantes tailandeses, em meio a uma tempestade que provocou ondas de até 5 metros.

Os trabalhos de busca pelos que ainda estão desaparecidos foram retomados na manhã desta sexta-feira. Vários mergulhadores que conseguiram chegar ao barco disseram ter visto "mais de dez corpos" no casco do barco submerso, de acordo com fontes navais. As ambulâncias aguardavam em Phuket para receber mais corpos.

 Concentramos a busca nos desaparecidos do Phoenix. Tememos que tenham ficado presos no barco, mas espero que alguns possam sobreviver. Não estou certo sobre quantos podem ter sobrevivido  informou o governador de Phuket, Noraphat Plodthong.  Executamos buscas aéreas e enviamos mergulhadores para examinar o interior do barco Phoenix.

Helicópteros sobrevoaram a região onde aconteceu o acidente, enquanto mergulhadores alcançaram uma profundidade de 40 metros no Mar de Andaman, a alguns quilômetros da costa de Koh He, uma ilhota conhecida por suas formações de coral e destino popular de excursões.

Um representante do consulado da China chegou ao local para se unir à equipe de coordenação do resgate. O Phoenix fazia o trajeto de volta de Koh Racha, outra ilhota frequentada por turistas, especialmente para prática de snorkel.

O barco foi apenas um de três embarcações que se depararam com um mar muito agitado na área nesta quinta-feira, disse a Marinha. Outro barco, incluindo um iate com 39 pessoas e uma moto aquática com um casal russo, também viraram, mas todos passageiros já estão em segurança.

A Tailândia já está neste momento em destaque na imprensa internacional devido ao resgate de 12 meninos e seu treinador de futebol que estão presos em uma caverna inundada no Norte do país há 12 dias. Uma equipe de socorro com integrantes de vários países encontraram o grupo após 10 dias de buscas.

ALERTA HAVIA SIDO EMITIDO

Um total de 48 pessoas, entre passageiros e tripulantes, foram resgatados. O primeiro cadáver foi encontrado na noite de quinta-feira. Os sobreviventes foram alojados em um abrigo em Phuket. Abalados emocionalmente, alguns se mantinham encolhidos sob cobertas. Outros caminhavam pelo ambiente ou choravam, ainda vestindo o colete salva-vidas.

 Onze estão feridos, dois em estado grave  informou o governador de Phuket.

As autoridades da ilha haviam emitido na quarta-feira um aviso de tempestade. As autoridades tailandesas ordenaram a abertura de uma investigação sobre as razões que fizeram "a embarcação se lançar ao mar apesar do aviso" de tempo fechado.

No entanto, apesar da advertência, outros barcos partiram ao mar e tiveram que enfrentar as más condições meteorológicas de quinta-feira na mesma zona.