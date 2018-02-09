Narcotraficante líder do cartel Los Zetas é preso no México

José María Guizar Valencia, que estava à frente do cartel Los Zetas, é mostrado em telão durante uma conferência de Segurança Pública Crédito: Alejandro Acosta | EL UNIVERSAL

O líder do cartel mexicano Los Zetas, pelo qual a Justiça dos Estados Unidos oferecia US$ 5 milhões, foi capturado no centro da capital do México, segundo informações divulgadas pelo governo nesta sexta-feira (9).

José María Guizar Valencia, cidadão americano mais conhecido como "Z43", foi detido ontem. Ele foi capturado sem a necessidade de uso da força, durante uma operação organizada pela Marinha mexicana, no bairro de Roma, declarou Renato Sales, que esta à frente da Comissão Nacional de Segurança (CNS). Segundo autoridades dos Estados Unidos, Guizar Valencia teria nascido em Tulare, na Califórnia.

De acordo com Sales, o líder seria um dos principais responsáveis pela violência e teria chefiado o tráfico de drogas em Los Zetas, além de estar à frente de outras atividades no sudoeste do México.

Em janeiro de 2017, o México decidiu extraditar El Chapo, de 60 anos, traficante acusado de comandar um dos maiores impérios de narcotráfico das Américas. O narcotraficante fugiu por um túnel de 1,5 quilômetro, escavado a dez metros de profundidade da prisão onde estava, no México, a partir do ralo de sua ducha.