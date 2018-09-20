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Levantamento

Na Venezuela, mortalidade infantil retrocede 40 anos

Levantamento feito com dados da Unicef e do Banco Mundial mostra que uma criança de até um mês morre a cada 20 minutos no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 10:22

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 10:22

Na semana passada, diante do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, insistiu que em seu país todos têm acesso à saúde Crédito: Reprodução/Flickr
A mortalidade infantil na Venezuela retrocedeu 40 anos e já é duas vezes maior que a média da América Latina. Um levantamento obtido pelo Estado, realizado a partir de banco de dados da Unicef e do Banco Mundial, revela que as taxas registradas em 2017 são equivalentes aos índices do país em 1977.
Procuradas pela reportagem por mais de dois meses, entidades internacionais como a OMS tem evitado comentar sobre a situação venezuelana, alegando que não contam com dados confiáveis sobre a situação do país. O Estado apurou que o silêncio é resultado de pressões políticas por parte de governos aliados a Caracas.
Enquanto isso, o governo venezuelano usa os encontros na ONU para garantir que a crise no país é causada exclusivamente em razão do embargo imposto pelos EUA e pela União Europeia ao regime do presidente Nicolas Maduro. Na semana passada, diante do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, insistiu que em seu país todos têm acesso à saúde.
No entanto, os dados internos dos levantamentos realizados mostram uma outra realidade e indícios de que os avanços sociais já estavam em franca decadência antes mesmo de Washington ou Bruxelas optarem por sanções financeiras.
Um dos indicadores dessa situação é a mortalidade infantil. Há 40 anos, os dados revelam que a mortalidade de crianças com menos de um mês de vida atingia 19 para cada mil crianças nascidas. A taxa caiu para apenas 9,7 casos por cada mil crianças, em 2008, e se manteve baixa até 2013.
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No entanto, desde então, a alta é cada vez mais pronunciada. Agora, os dados mostram que, em 2017, uma vez mais, a taxa havia chegado próximo a 20 mortes por cada mil nascimento. Em números absolutos, significa que, no ano passado, 12 mil crianças morreram no primeiro mês de vida, uma morte a cada 20 minutos. Em 1990, por exemplo, o total era de 7 mil mortes.
Outro sinal da crise é a taxa de mortalidade em crianças com menos de 5 anos. Os dados colhidos pela Unicef apontam para 30,9 crianças mortas para cada mil. A taxa, neste caso, é equivalente ao que existia no país em 1989. Em todo o período da década de 90, esse índice de mortalidade infantil sofreu uma contração importante, chegando a 21 mortes para cada mil crianças. Os avanços continuaram, chegando a 16 para cada 2011.
Mas, a partir de 2014, o que se registra é um forte aumento. Há quatro anos, a taxa já era de 19 mortes, subindo para 22, em 2015, para 26, em 2016, e saltando para 30,9, em 2017. No total, foram 18 mil mortes registradas no ano passado, uma taxa que é duas vezes superior à média latino-americana.
Os números ainda colhidos pela OMS alertam que as crianças estão especialmente ameaçadas por surtos de doenças que, até 2016, estavam relativamente controladas. No ano passado, foram 727 casos confirmados de sarampo na Venezuela.
No entanto, em 2018, os novos casos já chegaram a 3,5 mil, com 62 mortes. O local de maior incidência é o Delta do Amacuro, com 66 casos para cada 100 mil pessoas. De acordo com a entidade, a proliferação de casos de sarampo atingiu já Roraima, locais no Peru, Colômbia e Equador.
Outra constatação das agências internacionais é a contaminação pelo sarampo de grupos indígenas nas florestas venezuelanas. Apenas em 2018, 396 casos foram registrados. Outros 334 casos estão ainda sob investigação. Com 53 mortes, a epidemia chegou a municípios do Alto Orinoco, no Estado venezuelano do Amazonas.

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