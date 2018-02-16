Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Na Espanha, jovem é rejeitada de vaga de emprego por ser mulher
Discriminação

Na Espanha, jovem é rejeitada de vaga de emprego por ser mulher

A Impulsa Comunicación disse que precisava de um homem capaz de lidar com o trabalho do dia a dia e com as visitas na Coca-Cola e na Carglass
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 19:10

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 19:10

Espanhola recebeu resposta negativa de empresa para vaga de emprego por ser mulher Crédito: Pixabay
A empresa de comunicação espanhola Impulsa Comunicación está sendo duramente criticada nas redes sociais após rejeitar Carla Forcada, candidata a uma vaga de emprego, justificando que ela não seria capaz de exercer a função por ser mulher.
"Oi Carla, obrigada por enviar seu currículo. Nós estamos no processo de seleção, mas nós estamos procurando por um homem porque a vaga requer trabalhar com contas como Carglass e Coca-Cola e, acredite, eles precisam de um homem capaz de lidar com o dia a dia, as visitas, e que tenha conhecimento da produção, etc. Mas nós vamos manter seus dados caso nós precismos de uma ajuda no futuro", escreveu a empresa em um e-mail enviado à candidata.
Carla publicou a resposta em seu perfil do Twitter e a publicação já teve mais de 2,9 mil retuítes. O tuíte chegou ao conhecimento das empresas citadas no e-mail, que defenderam a igualdade de gênero.
"A companhia Coca-Cola não trabalha com a Impulsa Comunicación e rechaça esse tipo de respostas discriminatórias. Contamos com uma política de constratação inclusiva, diversa e igualitária. Lamentamos ver nosso nome relacionado com esta resposta discriminatória e infeliz", tuitou o perfil oficial da marca de refrigerantes na Espanha.
A Carglass também se pronunciou:"Olá, Carla. Pedimos desculpas pessoalmente para você e para todas as pessoas ofendidas por essa mensagem. Nós também estamos. Já expressamos nossa posição para a Impulsa Comunicación. Nossa empresa promove igualdade de gênero e atitudes como essa não nos representam".
Em entrevista à emissora norte-americana ABC, o diretor da Impulsa, Pere Terés, disse: "Desculpem pelo mal entendido. Eu falei pessoalmente com a candidata, nós a convidamos para integrar nossa equipe. Nós somos uma empresa de transparência com a igualdade, não é aceitável, sob nenhuma circunstância, qualquer tipo de discriminação".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estudante leva ventilador para amenizar calor em sala de aula em Marataízes
Imagem de destaque
Com Drauzio Varella, Multivix Med Summit 2026 debateu sobre o futuro da medicina no Brasil
Imagem de destaque
O conselho de Lula a Alexandre de Moraes no caso Master

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados