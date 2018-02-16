Na Espanha, jovem é rejeitada de vaga de emprego por ser mulher

Espanhola recebeu resposta negativa de empresa para vaga de emprego por ser mulher Crédito: Pixabay

A empresa de comunicação espanhola Impulsa Comunicación está sendo duramente criticada nas redes sociais após rejeitar Carla Forcada, candidata a uma vaga de emprego, justificando que ela não seria capaz de exercer a função por ser mulher.

"Oi Carla, obrigada por enviar seu currículo. Nós estamos no processo de seleção, mas nós estamos procurando por um homem porque a vaga requer trabalhar com contas como Carglass e Coca-Cola e, acredite, eles precisam de um homem capaz de lidar com o dia a dia, as visitas, e que tenha conhecimento da produção, etc. Mas nós vamos manter seus dados caso nós precismos de uma ajuda no futuro", escreveu a empresa em um e-mail enviado à candidata.

Carla publicou a resposta em seu perfil do Twitter e a publicação já teve mais de 2,9 mil retuítes. O tuíte chegou ao conhecimento das empresas citadas no e-mail, que defenderam a igualdade de gênero.

"A companhia Coca-Cola não trabalha com a Impulsa Comunicación e rechaça esse tipo de respostas discriminatórias. Contamos com uma política de constratação inclusiva, diversa e igualitária. Lamentamos ver nosso nome relacionado com esta resposta discriminatória e infeliz", tuitou o perfil oficial da marca de refrigerantes na Espanha.

A Carglass também se pronunciou:"Olá, Carla. Pedimos desculpas pessoalmente para você e para todas as pessoas ofendidas por essa mensagem. Nós também estamos. Já expressamos nossa posição para a Impulsa Comunicación. Nossa empresa promove igualdade de gênero e atitudes como essa não nos representam".