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Reino Unido

Na Disney, funcionárias mulheres recebem 22% a menos que homens

Os estudos foram feitos em cumprimento a uma nova lei britânica que exige que empresas com mais de 250 funcionários analisem essa diferença entre gêneros

Publicado em 30 de Março de 2018 às 21:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 21:49
Após a Discovery divulgar que a disparidade salarial entre funcionários homens e mulheres em sua sede no Reino Unido chega a 13%, agora é a Disney que divulga seus resultados. Os estudos foram feitos em cumprimento a uma nova lei britânica que exige que empresas com mais de 250 funcionários analisem essa diferença entre gêneros. As informações são da Variety.
A Walt Disney Company do Reino Unido revelou nesta sexta-feira, 30, que seus funcionários homens receberam 22% a mais que as mulheres no ano passado. Quando considerados os bônus que os dois grupos receberam, a diferença cresce para 41,9%.
Já nas lojas da Disney, a vantagem salarial de homens sobre mulheres permaneceu: os funcionários ganham 19,8% mais que as funcionárias - no referente às bonificações, esse porcentual sobe para 77,2%. São mais de 3 mil funcionários na companhia como um todo no Reino Unido.
Outra companhia televisiva a divulgar seus dados sobre disparidade salarial foi a NBC Universal, cujos salários dos homens foram 3,2% maiores do que os das mulheres em 2017. Entretanto, quando o assunto são os bônus recebidos, a empresa se difere de todas as outras do setor de TV e cinema: as mulheres ganharam 5,5% mais que homens em bonificações.
A Disney informou, no relatório, que "já fez progressos na equiparação salarial entre os gêneros" após a coleta dos dados. Já a NBCUniversal disse: "Nós valorizamos uma cultura inclusive e tentamos atrair e desenvolver uma força de trabalho diversa e talentosa para criar e entregar um espectro de conteúdo que reflete nossa visão atual e desafiadora do mundo".
Outras empresas que divulgaram dados relativos foram a Viacom, que paga mais as mulheres do que os homens, a Endemol Shine, que paga os dois igualmente, e a BBC, que também pagou salários maiores a mulheres do que a homens em 2017. O setor privado do Reino Unido tem uma diferença salarial média entre gêneros de 25%.

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