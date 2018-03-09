Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Na Austrália, mulher é indiciada por matar o filho usando travesseiro
Crime

Na Austrália, mulher é indiciada por matar o filho usando travesseiro

O crime aconteceu na casa onde a família reside atualmente em Melbourne, na Austrália.A criança tinha 8 anos

Publicado em 09 de Março de 2018 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 19:13
Joanne Finch com seu filho, ao lado do pai do menino Crédito: Reprodução | Facebook
A britânica Joanne Finch, de 41 anos, foi indiciada pelo assassinato do seu próprio filho, de 8 anos de idade. Segundo a acusação, ela usou um travesseiro para sufocar o menino. O crime aconteceu na casa onde a família reside atualmente em Melbourne, na Austrália.
De acordo com informações publicadas pelo jornal britânico "The Sun", a mulher ligou para a polícia logo após o falecimento de Brodie. Durante audiência, a corte da cidade indiciou Joanne e negou à mulher o direito a pagamento de fiança.
Moradores locais contaram ao tablóide que a criança e a mãe moravam com um homem, que não é encarado como suspeito. O pai de Brodie, Lee Moran, atualmente mora em Xangai.
Em novembro do ano passado, Joanne assinou uma petição que pedia um novo julgamento para uma mãe acusada de agredir a filha de 8 meses. Ela chegou a compartilhar o link em sua página no Facebook.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados