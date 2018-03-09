Na Austrália, mulher é indiciada por matar o filho usando travesseiro

A britânica Joanne Finch, de 41 anos, foi indiciada pelo assassinato do seu próprio filho, de 8 anos de idade. Segundo a acusação, ela usou um travesseiro para sufocar o menino. O crime aconteceu na casa onde a família reside atualmente em Melbourne, na Austrália.
De acordo com informações publicadas pelo jornal britânico "The Sun", a mulher ligou para a polícia logo após o falecimento de Brodie. Durante audiência, a corte da cidade indiciou Joanne e negou à mulher o direito a pagamento de fiança.
Moradores locais contaram ao tablóide que a criança e a mãe moravam com um homem, que não é encarado como suspeito. O pai de Brodie, Lee Moran, atualmente mora em Xangai.
Em novembro do ano passado, Joanne assinou uma petição que pedia um novo julgamento para uma mãe acusada de agredir a filha de 8 meses. Ela chegou a compartilhar o link em sua página no Facebook.