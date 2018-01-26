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Xarás

Museu promove ida de tartaruga ninja a exposição de Michelangelo

Brincadeira surgiu pelo fato de ambos terem o mesmo nome
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 11:52

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 11:52

Michelangelo visita exposição de Michelangelo Crédito: Reprodução/Twitter
O Metropolitan Museum of Art, também conhecido como Met, um dos museus mais importantes da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, promoveu um inusitado encontro para divulgar uma exposição sobre obras de Michelangelo.
Michelangelo, a tartaruga ninja, foi conhecer o acervo de seu xará, o pintor e escultor italiano.
O encontro rendeu fotos bem-humoradas e viralizou nas redes sociais.
"Nesta manhã nós recebemos Michelangelo, uma das Tartarugas Ninjas, no Met. Nosso célebre convidado veio ver o trabalho de um artista que tem o mesmo nome que ele", escreveu o perfil verificado do museu no Twitter.
Confira as imagens do encontro abaixo!
A exposição Michelangelo: Divine Draftsman & Designer está em cartaz desde 13 de novembro de 2017, e estará disponível para visita até 12 de fevereiro deste ano.

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