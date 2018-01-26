Museu promove ida de tartaruga ninja a exposição de Michelangelo

Michelangelo visita exposição de Michelangelo Crédito: Reprodução/Twitter

O Metropolitan Museum of Art, também conhecido como Met, um dos museus mais importantes da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, promoveu um inusitado encontro para divulgar uma exposição sobre obras de Michelangelo.

Michelangelo, a tartaruga ninja, foi conhecer o acervo de seu xará, o pintor e escultor italiano.

O encontro rendeu fotos bem-humoradas e viralizou nas redes sociais.

"Nesta manhã nós recebemos Michelangelo, uma das Tartarugas Ninjas, no Met. Nosso célebre convidado veio ver o trabalho de um artista que tem o mesmo nome que ele", escreveu o perfil verificado do museu no Twitter.

Confira as imagens do encontro abaixo!