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Barreiras tarifárias

Mundo se arma para guerra comercial em resposta às barreiras de Trump

Medida anunciada pelo presidente americano, impondo uma tarifa extra de 25% contra o aço e de 10% contra o alumínio, provocou reação imediata de vários países

Publicado em 03 de Março de 2018 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 11:06
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente americano Donald Trump acendeu o estopim de uma guerra comercial global ao anunciar, na quinta-feira, 1º, a adoção de barreiras tarifárias à exportação de aço e alumínio. Nesta sexta-feira, 2, houve uma reação global generalizada contra a medida, com vários países ameaçando retaliar os Estados Unidos impondo também barreiras contra produtos americanos. Não vamos ficar sentados e ver nossa indústria ser afetada por essa medida, afirmou o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.
Segundo apurou o Estado, governos de países potencialmente afetados pela medida já consideram formar uma aliança internacional em um megaprocesso na Organização Mundial do Comércio (OMC), na tentativa de fazer pressão para que a medida de Trump não abra um precedente para outros setores.
O presidente americano quer impor uma taxa de 25% sobre as importações de aço e de 10% contra o alumínio estrangeiro, numa medida para proteger a indústria local. No Twitter, fez uma espécie de defesa das guerras comerciais: Quando um país está perdendo vários bilhões de dólares em comércio com praticamente todos os países com que faz negócios, guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar.
As reações foram imediatas
A União Europeia indicou que vai responder de forma firme, com tarifas de importação também de 25% sobre cerca de ¤ 3,5 bilhões em fluxo de comércio americano. Isso incluiria as exportações agrícolas, mas também afetaria marcas de dimensões globais dos EUA, como motos Harley-Davidson ou roupas Levis, citadas por Juncker.
Cecilia Malmstrom, comissária de Comércio da Europa, confirmou que Bruxelas está discutindo diferentes medidas contra produtos americanos. Estamos olhando para tudo, desde levar o caso à OMC, sozinhos, com parceiros, mas também medidas de salvaguarda ou possíveis retaliações, disse.
Uma primeira etapa do processo na OMC deve ser lançada em breve. Nos bastidores, o Estado apurou que diplomatas consideram uma ação conjunta para mostrar a unidade da comunidade internacional contra Trump. Em 2002, algo parecido foi realizado por Europa, Brasil, Japão e vários outros governos contra medidas similares adotadas por George W. Bush.
Num raro comunicado de apoio à Europa, o governo russo indicou que compartilha das preocupações dos governos europeus. Vamos analisar nossa relação comercial com Washington, disse Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin.
Mesmo o principal parceiro comercial dos EUA, o Canadá, deixou clara sua irritação com a medida de Trump. Essa tarifa será inaceitável, disse o ministro de Comércio do Canadá, François-Philippe Champagne.

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