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Momento inusitado

Multidão fica em rua de casa sem cortina para assistir jogo da Copa

Pessoas que estavam voltando de jogo de tênis em Wimbledon aproveitaram local para ver Inglaterra x Colômbia

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 11:12
Torcedores assistindo ao jogo da Inglaterra em frente à casa de um desconhecido viralizou na internet Crédito: Twitter
Um momento inusitado foi registrado em uma rua da cidade de Londres durante a partida entre Inglaterra e Colômbia, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.
Enquanto os moradores de uma casa assistiam ao jogo, que foi decidido nos pênaltis, com os ingleses chegando às quartas de final e recebendo até os parabéns do príncipe William, dezenas de pessoas aproveitaram sua grande tela de TV para assistir à peleja da calçada da rua.
De acordo com a jornalista Felicity Baker, que publicou a foto, elas estavam voltando para casa após assistirem a uma partida de tênis no tradicional torneio de Wimbledon, que está ocorrendo no país.
"Os perigos de se ter uma TV com tela grande claramente visível na sua sala da frente no caminho de volta de Wimbledon...", escreveu.
Confira abaixo a imagem que viralizou:

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