Multidão fica em rua de casa sem cortina para assistir jogo da Copa

Torcedores assistindo ao jogo da Inglaterra em frente à casa de um desconhecido viralizou na internet Crédito: Twitter

Um momento inusitado foi registrado em uma rua da cidade de Londres durante a partida entre Inglaterra e Colômbia, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.

Enquanto os moradores de uma casa assistiam ao jogo, que foi decidido nos pênaltis, com os ingleses chegando às quartas de final e recebendo até os parabéns do príncipe William, dezenas de pessoas aproveitaram sua grande tela de TV para assistir à peleja da calçada da rua.

De acordo com a jornalista Felicity Baker, que publicou a foto, elas estavam voltando para casa após assistirem a uma partida de tênis no tradicional torneio de Wimbledon, que está ocorrendo no país.

"Os perigos de se ter uma TV com tela grande claramente visível na sua sala da frente no caminho de volta de Wimbledon...", escreveu.