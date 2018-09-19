Mulheres são presas vendendo doces com maconha durante evento em igreja

Além dos doces feitos com maconha, policiais apreenderam uma pistola com as mulheres Crédito: Chatham-Savannah Counter Narcotics Team

Duas mulheres foram presas após serem flagradas vendendo doces e bolos com maconha em evento numa igreja em Savannah, no estado americano da Geórgia. De acordo com a polícia local, Ebony Cooper, de 28 anos, e Leah Pressley, de 26, ofereciam doces de cereais, brownies e pudins com a droga. Elas foram presas e responderão por tráfico de drogas.

Em publicação no Facebook, a polícia informou que a equipe antinarcóticos da cidade descobriu as duas mulheres vendendo doces com maconha nas redes sociais e decidiram se aproximar delas no evento. Para a surpresa dos agentes, elas ofereciam os produtos livremente, mas sem o conhecimento da igreja.

Os policiais à paisana compraram vários produtos e monitoraram a movimentação das duas. Após o fim do evento, os agentes as abordaram do lado de fora do terreno da igreja. No carro de Leah, foram encontrados mais doces e mais de US$ 1 mil em dinheiro. Também foi apreendida uma arma de fogo.

O evento não foi organizado pela igreja, ela apenas cedeu o espaço para a realização de uma feira local para empreendedores.