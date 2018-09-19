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Tráfico de drogas

Mulheres são presas vendendo doces com maconha durante evento em igreja

Caso aconteceu no estado americano da Geórgia, onde a droga não é legalizada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 13:59

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 13:59

Além dos doces feitos com maconha, policiais apreenderam uma pistola com as mulheres Crédito: Chatham-Savannah Counter Narcotics Team
Duas mulheres foram presas após serem flagradas vendendo doces e bolos com maconha em evento numa igreja em Savannah, no estado americano da Geórgia. De acordo com a polícia local, Ebony Cooper, de 28 anos, e Leah Pressley, de 26, ofereciam doces de cereais, brownies e pudins com a droga. Elas foram presas e responderão por tráfico de drogas.
Em publicação no Facebook, a polícia informou que a equipe antinarcóticos da cidade descobriu as duas mulheres vendendo doces com maconha nas redes sociais e decidiram se aproximar delas no evento. Para a surpresa dos agentes, elas ofereciam os produtos livremente, mas sem o conhecimento da igreja.
Os policiais à paisana compraram vários produtos e monitoraram a movimentação das duas. Após o fim do evento, os agentes as abordaram do lado de fora do terreno da igreja. No carro de Leah, foram encontrados mais doces e mais de US$ 1 mil em dinheiro. Também foi apreendida uma arma de fogo.
O evento não foi organizado pela igreja, ela apenas cedeu o espaço para a realização de uma feira local para empreendedores.
As leis sobre a droga variam de estado para a estado nos EUA, sendo que em nove deles, mais a capital Washington, o uso e a comercialização da maconha são legalizados. Mas na Geórgia ela continua ilegal.

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