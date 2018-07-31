Mulher sofre abuso sexual em show do Foo Fighters, nos EUA

Show do Foo Fighters Crédito: Reprodução/Instagram

Uma mulher foi agredida e sexualmente abusada durante um show da banda Foo Fighters, neste domingo, em Chicago, informou o jornal "The Chicago Tribune".

Segundo a polícia local, a jovem de 23 anos foi agarrada por um homem por volta das 21h30m (horário local), enquanto ambos aguardavam na fila para comprar comida.

Em seguida, o agressor a seguiu até um banheiro químico, dentro do qual a trancou, segurou seu pescoço e bateu a sua cabeça contra a parede. Ela foi levada à enfermeria do festival até a chegada da ambulância. Ainda não se sabe o seu estado de saúde.

O homem ainda não foi identificado, mas as autoridades estão analisando imagens da câmera de segurança à procura de pistas.

Um responsável pelo Wrigley Field, onde ocorria o show, divulgou um comunicado em que diz: "A segurança do cliente é primordial. Vamos usar este incidente para reavaliar nosso protocolo de seugrança."