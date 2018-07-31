Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Mulher sofre abuso sexual em show do Foo Fighters, nos EUA
Agressão

Mulher sofre abuso sexual em show do Foo Fighters, nos EUA

Segundo polícia, homem a trancou no banheiro e a agrediu

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 14:44
Show do Foo Fighters Crédito: Reprodução/Instagram
Uma mulher foi agredida e sexualmente abusada durante um show da banda Foo Fighters, neste domingo, em Chicago, informou o jornal "The Chicago Tribune".
Segundo a polícia local, a jovem de 23 anos foi agarrada por um homem por volta das 21h30m (horário local), enquanto ambos aguardavam na fila para comprar comida.
Em seguida, o agressor a seguiu até um banheiro químico, dentro do qual a trancou, segurou seu pescoço e bateu a sua cabeça contra a parede. Ela foi levada à enfermeria do festival até a chegada da ambulância. Ainda não se sabe o seu estado de saúde.
O homem ainda não foi identificado, mas as autoridades estão analisando imagens da câmera de segurança à procura de pistas.
Um responsável pelo Wrigley Field, onde ocorria o show, divulgou um comunicado em que diz: "A segurança do cliente é primordial. Vamos usar este incidente para reavaliar nosso protocolo de seugrança."
A banda americana, liderada por Dave Grohl, ainda não se pronunciou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA
Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados