Na fila do show

Mulher morre após ser esmagada por multidão em tumulto de show em Londres

Rebecca Ikumelo, 33, morreu esmaga na fila de entrada para um show, após um grupo de pessoas tentar forçar a entrada no local do evento

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 10:01

Agência FolhaPress

Uma mulher de 33 anos, identificada como Rebecca Ikumelo, morreu no sábado (17) após ser esmagada durante um tumulto na fila de entrada para um show em Londres, no Reino Unido.
Segundo informações divulgadas pela polícia metropolitana, exames serão realizados neste domingo (18) no corpo de Rebecca para determinar qual foi a causa da morte.
"Rebecca se formou em enfermagem. Ela era uma mãe adorável de dois filhos que adorava trabalhar com crianças. Ela era muito respeitada na família por seu cuidado, bondade e amor", disse a família da vítima, em comunicado.
Oito pessoas foram levadas ao hospital após o tumulto, ocorrido durante um show do cantor nigeriano de afrobeat Asake. Neste sábado (17), a polícia informou que duas mulheres ainda continuavam internadas, uma de 21 anos e outra de 23.
As causas do incidente, ocorrido na sala da O2 Academy na sexta-feira (16), no bairro de Brixton, ainda estão sendo investigadas. Mas o que se sabe até agora é que a polícia foi acionada após um grupo de pessoas tentar forçar a entrada no show de Asake.
"Estou arrasado com a notícia", disse Asake no Instagram, acrescentando que falou com pessoas próximas a Rebecca e manterá o contato.
Antes de seus shows em Londres, o artista havia postado mensagens no Twitter pedindo às pessoas sem ingresso que não fossem à O2 Academy.

