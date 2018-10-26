Jardim de infância

Mulher esfaqueia 14 crianças em escola na China

Agressora usou faca de cozinha para ferir os estudantes quando eles retornavam à sala de aula

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 10:41

A China registrou vários ataques com facas contra estudantes nos últimos anos Crédito: Pixabay
Uma mulher atacou e feriu 14 crianças com uma faca em um jardim de infância na Província de Sichuan, sudoeste da China, informaram as autoridades nesta sexta-feira (26).
A agressora, de 39 anos, usou uma faca de cozinha para cortar os estudantes quando eles retornavam à sala de aula após exercícios matinais, afirmou o Departamento de Segurança Pública do Distrito de Banan, na cidade de Chongqing.
As imagens de foto e vídeo divulgadas em sites de notícias mostram as crianças com as roupas manchadas de sangue e alunos feridos no rosto.
Depois que a polícia chegou ao local, as crianças encaminhadas para atendimento médico. A agressora foi detida e a polícia abriu uma investigação.
A China registrou vários ataques com facas contra estudantes nos últimos anos, alguns deles com vítimas. Em abril, um homem de 28 anos matou nove estudantes do ensino médio quando eles retornavam para casa. O assassino, que disse que havia sofrido bullying quando estava na escola, foi executado em setembro. Em janeiro de 2017, um homem armado com uma faca feriu 11 crianças em um jardim de infância na região autônoma do sul de Guangxi Zhuang.
Os ataques com facas obrigaram as autoridades a aumentar a segurança nas escolas e reforçaram os pedidos de investigações exaustivas sobre as causas do problema.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

