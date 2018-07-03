Mulher é presa suspeita de envolvimento na morte de oito bebês

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Uma profissional de saúde do Hospital Countess of Chester, em Chester, na Inglaterra, foi detida por suspeita de envolvimento no assassinato de oito bebês, após investigação sobre um número incomum de mortes na unidade neonatal. A mulher, que não teve a identidade divulgada, também estaria envolvida em seis tentativas de homicídio.

A investigação apura a morte de 17 bebês e 15 colapsos não-fatais ocorridos entre março de 2015 e julho de 2016. Em comunicado, a polícia britânica informou que o caso foi aberto em maio do ano passado e descreveu a suspeita apenas como uma profissional de saúde, sem fornecer detalhes sobre a mulher detida, nem sobre qual seria seu envolvimento nos crimes.

Esta é uma investigação altamente complexa e muito delicada, como vocês podem perceber, e precisamos garantir que faremos todo o possível para estabelecer em detalhes o que provocou a morte e o colapso dos bebês, afirmou o inspetor Paul Hughes, no comunicado. É um período extremamente difícil para todas as famílias e é importante lembrar que, no meio disso tudo, existem famílias de luto buscando respostas sobre o que aconteceu com seus filhos.

O caso foi aberto em maio de 2017 para apurar a morte de 15 bebês na unidade neonatal do Countess of Chester, entre junho de 2015 e junho de 2016. Mas com a coleta de informações a investigação foi ampliada para 17 mortes e 15 colapsos não-fatais. O diretor médico do hospital, Ian Harvey, afirmou que a instituição está fornecendo todo o apoio necessário às investigações.

Pedir que a polícia investigasse não foi algo fácil, mas nós precisamos fazer tudo o que pudermos para entender o que aconteceu aqui e conseguir as repostas que nós a as famílias desejamos desesperadamente, afirmou Harvey, em comunicado.

A unidade neonatal do hospital registrou duas mortes em 2013 e três, em 2014, mas o número saltou para oito no ano seguinte, sem motivos aparentes, por isso a investigação foi aberta. Um relatório divulgado em maio do ano passado pelo conselho britânico de pediatria não encontrou explicações definitivas para a alta no número de óbitos, mas identificou problemas na escala de serviço de médicos e enfermeiros e falta de profissionais experientes.