Mulher e filho quase 'se afogam' em piscina de bolinhas em Cingapura

Piscina de bolinhas Crédito: Pixabay

Uma mulher quase "se afogou", juntamente com o filho, em uma piscina de bolinhas no shopping City Square Mall, em Cingapura, no último fim de semana. Um vídeo mostra um dos braços da mulher "para fora da água". É possível ouvir pedidos de socorro.

No Facebook, Vivien Low contou ter perdido o equilíbrio e caído. "Eu não conseguia atingir o fundo e ficar de pé", escreveu ela. "Meu filho também estava preso", acrescentou a blogueira.

O drama só acabou quando, às cegas, Vivien conseguiu agarrar a mão de uma pessoa e se erguer. "Aí consegui puxar o meu filho e duas outras crianças", comentou a mulher, que escreve sobre a relação pais-filhos.

A Airzone, que opera a piscina de bolinhas, agradeceu o relato da blogueira e disse que vai aprimorar as medidas de segurança.