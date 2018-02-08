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Perigo

Mulher e filho quase 'se afogam' em piscina de bolinhas em Cingapura

O drama só acabou quando, às cegas, Vivien conseguiu agarrar a mão de uma pessoa e se erguer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 19:07

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 19:07

Piscina de bolinhas Crédito: Pixabay
Uma mulher quase "se afogou", juntamente com o filho, em uma piscina de bolinhas no shopping City Square Mall, em Cingapura, no último fim de semana. Um vídeo mostra um dos braços da mulher "para fora da água". É possível ouvir pedidos de socorro.
No Facebook, Vivien Low contou ter perdido o equilíbrio e caído. "Eu não conseguia atingir o fundo e ficar de pé", escreveu ela. "Meu filho também estava preso", acrescentou a blogueira.
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O drama só acabou quando, às cegas, Vivien conseguiu agarrar a mão de uma pessoa e se erguer. "Aí consegui puxar o meu filho e duas outras crianças", comentou a mulher, que escreve sobre a relação pais-filhos.
A Airzone, que opera a piscina de bolinhas, agradeceu o relato da blogueira e disse que vai aprimorar as medidas de segurança.
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